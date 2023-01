EXCLU - Un nouvel indice de mesure de l'air lancé par ATMOSUD Paca

Ils l'annoncent sur France Bleu Azur ce mardi. Les experts Atmosud lancent un nouvel indice de mesure de la qualité de l'air en région PACA. Plus précis, plus efficace, il doit permettre de mesurer la pollution et surtout de la cartographier, d'identifier les polluants responsables.

"ICAIR est installé sur tout le territoire. On pourra avoir les prévisions détaillées des risques de pollution sur les prochaines 24 heures, sur 25 mètres de résolution en temps réel contre aujourd'hui une information moyenne sur la journée."

On pourra ainsi avoir des infos plus précises et par polluants : pollution par l'ozone , aux particules PM10 et au dioxyde d'azote. Il faut savoir qu'en 50 ans la pollution a diminué en région PACA grâce à la prise de conscience des pouvoirs publics liées notamment au travail d'Atmosud PACA.