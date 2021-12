EXCLU - Une table ronde ce mardi pour "éviter un Noël sous les poubelles" à Marseille et la Métropole

Passera-t-on un deuxième Noël sous les poubelles à Marseille ? Après le souvenir douloureux des fêtes 2020 marquées par une longue grève des éboueurs de la société Derichebourg, cette année la menace vient des agents de la Métropole Aix-Marseille. La majorité LR tente ainsi de désamorcer les tensions nées d'un accord conclu début octobre avec le syndicat majoritaire Force Ouvrière, sur la réforme du temps de travail dans la fonction publique effective.

Une table ronde avec tous les syndicats

Selon les informations de France Bleu Provence, une table ronde est prévue ce mardi à partir de 10 heures au palais du Pharo à Marseille. Un rendez-vous, à l'initiative de l'exécutif, auquel sont conviés "tous les syndicats", indique Yves Moraine joint par France Bleu Provence. L'élu marseillais est chargé par la présidente, Martine Vassal, des discussions avec les représentants des 3.000 agents du ramassage et de la propreté dans la Métropole.

Au cœur des discussions, c'est toujours la réforme du temps de travail des agents au 1er janvier 2022. En clair, les agents devront travailler plus. En contrepartie, les syndicats demandent de prendre en compte la pénibilité de leur travail.

Plusieurs points de tension

Si la Métropole rappelle que la loi doit être appliquée au 1er janvier prochain, officiellement, "tout est sur la table. Sans a priori ni tabou". Pourtant les points de tension sont nombreux : sur l'organisation des cycles de travail des éboueurs, différents selon les quartiers de Marseille, et même différents sur les territoires de la Métropole, la plus étendue de France. La question des salaires est sur la table sans oublier le taux de pénibilité (passé de 20% à 9,5%, ndlr), réduit de moitié pour un travail pourtant identique.

"On travaille au milieu des rats, dans l'insalubrité totale" - un éboueur marseillais

À Marseille, où certains mettent en avant les particularités de la ville, marquées notamment par les incivilités comme des tonnes d'encombrants dans les rues, rares sont les éboueurs qui acceptent de témoigner de leurs conditions de travail au quotidien. France Bleu Provence a rencontré un ripeur, c'est à dire un ramasseur derrière les bennes. Il souhaite rester anonyme. Âgé de 48 ans, il gagne "1.500 euros nets par mois avec les primes, 1.180 euros nets sans les primes. C'est important de le préciser pour la retraite, calculée uniquement sur le salaire de base. J'ai aussi un ticket restaurant par jour. Je travaille en 6-3. 6 jours de boulot, 3 jours de repos".

Actuellement, en service du soir, il travaille de 20 heures à 1 h 30 du matin. "5 h 30 derrière la benne, sous la pluie, le froid, le vent", précise l'éboueur qui pense à arrêter. "On ramasse de la poubelle avec de la poussière toxique, on travaille dans l'insalubrité totale. Ça reste un travail dangereux au niveau routier, avec des camions où on est derrière, sur une ripe qui vibre pendant quatre heures et demi. On finit avec des articulations qui pètent (sic), mal de dos, mal aux bras. On a un travail plus que pénible".

Pour faire reconnaître la pénibilité de leur métier, les éboueurs sont en grève à l'appel de la CGT, UNSA et FSU depuis le 25 novembre. La collecte des ordures est déjà perturbée dans plusieurs secteurs de Marseille et de la Métropole même si des sociétés privées assurent le ramassage, ce qui limite, la gêne pour les habitants. Mais pour combien de temps ?