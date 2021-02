EXCLU Vidéo : France Bleu vous fait entrer dans une chambre d'un service de réanimation à Nice

C'est l'endroit interdit mais que le CHU de Nice a bien voulu ouvrir aux auditeurs de France Bleu Azur : le service réanimation de l'hôpital Pasteur II. Le but ? Montrer ce que le coronavirus peut avoir de plus affreux, la souffrance qu'elle peut entraîner, allant parfois jusqu'à la mort. Dans cette vidéo, nous sommes dans une chambre du service réanimation avec les équipes de Carole Ichai, chef du pole Anesthésie-Réanimation-Urgence du CHU de Nice. Environ 150 personnes permettent à ce service de fonctionner, de sauver le maximum de patients.

Dans les Alpes-Maritimes, le département le plus touché de France par le coronavirus, il a fallu doubler le nombre de lits. Pasteur II est passé de 23 lits de réanimations avant la crise sanitaire à désormais plus d'une quarantaine. Le patient est un homme d'une cinquantaine d'année. Il respire uniquement grâce a la dizaine d'appareils du service réanimation qui l'entoure. Deux médecins et deux infirmières tentent de le sauver. Sa situation s'est dégradée en quelques minutes. Il a fallu lui donner de l'oxygène très rapidement sinon il mourrait asphyxié. L'homme est toujours en vie mais ses jours sont encore en danger.