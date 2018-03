C'est un sondage commandé par la mairie de Paris. Un sondage majoritairement favorable au maintien de la piétonisation des voies sur berges mais qui montre une fracture entre les générations. 62 % des moins de 35 ans y sont favorables . En revanche 60 % des plus de 60 ans sont contre.

Paris

Un sondage qui doit donner du baume au coeur à Anne Hidalgo entre le fiasco Vélib' ou ce mercredi l'affaire streeteo. Un sondage commandé par la mairie de Paris que vous dévoile France Bleu Paris alors que vendredi doit paraître au bulletin municipal le nouvel arrêté pour "maintenir la piétonnisation" des voies sur berges qui doit prendre en compte les recommandations émises par le tribunal administratif, qui avait annulé le 21 février cette décision phare de la maire de Paris.

55 % pour, 45% contre

Pour 55 % des personnes interrogées, il faut maintenir la piétonisation et la fermeture des voies sur berges à la circulation automobile. Logiquement, 45% sont eux favorables à la réouverture de cet axe aux voitures.

Un écart d'opinions entre les générations

Toujours selon ce sondage 62 % des moins de 35 ans y sont favorables . En revanche 60 % des plus de 60 ans sont contre. Ecart également géographique entre les habitants du Nord-Est de Paris , favorables à 58% et ceux de l'ouest de la capitale opposés à 52 %.

Autre enseignement, il y a également une fracture entre les nouveaux arrivants (ancienneté de moins de 5 ans) qui sont à 83 % pour le maintien de la fermeture à la circulation automobile et les plus anciens habitants (plus de 15 ans dans la capitale) contre à 52%.

Sondage réalisé entre le 2 et 8 mars auprès de 1000 personnes constituant un échantillon représentatif de la population parisienne âgée de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.