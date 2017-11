EXCLUSIF: le témoignage d' un migrant africain passé par la Libye et qui galère aujourd'hui à Poitiers

Il a quitté son pays la Guinée-Conakry pour rejoindre "son paradis" en France. Après des mois de galère, après avoir été blessé par balles, vendus plusieurs fois en Libye, Soriba qui n'est plus mineur galère dans les rues de Poitiers, mais il veut rester en France.

Les faits d'esclavage en Libye sont "des crimes contre l'Humanité", une déclaration d'Emmanuel Macron après les révélations de la chaîne américaine CNN la semaine dernière concernant la vente de migrants africains comme esclaves en Libye. Soriba lui, connait la situation car il l' a vécu et a risqué sa vie. Quand il est arrivé il y a un an à Poitiers, Soriba, est mineur il a 17 ans. Il a mis plusieurs mois à rejoindre la France depuis son pays la Guinée Conakry. Aujourd'hui qu'il est majeur il se retrouve à la rue et galère, la France n'est pas la paradis qu'il espérait et il n'oublie pas que le voyage fut terrible il a notamment été vendu en Libye mais aussi été blessé par balles. Son témoignage à retrouver ce jeudi à 8h12 sur France Bleu Poitou.