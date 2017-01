Exclusif - Un Berrichon fournit des étuis à cigarettes pour cacher les paquets neutres

INFO FRANCE BLEU BERRY - L'entrée en vigueur du paquet neutre obligatoire fait bondir buralistes et fabricants de tabac mais pour d'autres, elle ouvre de nouveaux marchés. Depuis quelques semaines, un imprimeur berrichon commercialise des étuis en plastique, made in France et personnalisables.

Ça ne vous a pas échappé si vous êtes entré dans un bureau de tabac récemment : depuis le 1er janvier 2017, les rayons des buralistes sont recouverts de paquets neutres : des paquets vert olive, avec la marque écrit en petit et toutes dans la même police, mais surtout avec des inscriptions de prévention en grands caractères et des photos choc.

Dès son annonce par le ministère de la santé, les buralistes ont protesté contre cette mesure, mais elle permet aussi de créer de nouveaux marchés ! Comme pour cet imprimeur berrichon : Roger Jardin, un ancien buraliste, est le gérant de l'imprimerie Berry Color à Argenton-sur-Creuse. Et depuis quelques semaines, il propose à ses clients des étuis en plastique personnalisés pour cacher les photos des nouveaux paquets.

Marie-Christine Dion, buraliste à Ardentes, a soufflé l'idée des étuis à l'imprimeur. © Radio France - Adèle Bossard

Car si la plupart des fumeurs continue d'acheter ces paquets neutres, c'est souvent avec un certain dégoût des photos "trash". Et dans les bureaux de tabac, ils n'hésitent pas à refuser au buraliste certains paquets à cause de la photo. Alors Marie-Christine Dion, buraliste à Ardentes, a trouvé la parade. Elle offre à tous ses clients réguliers un étui en plastique blanc, avec le nom et les coordonnées de son bureau de tabac écrits dessus.

Des ventes d'étuis en hausse depuis octobre 2016

Ces petits étuis en PVC, made in France et personnalisés, lui sont fournis par l'imprimerie Berry Color. Le patron, Roger Jardin, a en a en stock depuis des années, mais les paquets neutres lui ouvrent un nouveau marché, depuis le début de la commercialisation des paquets neutres, en octobre dernier. La demande se fait de plus en plus importante, et il espère bien en vendre des milliers dans les prochains mois.

Aujourd'hui, Roger Jardin assure qu'il a déjà une trentaine de clients en région Centre. Des clients pour qui il faut compter entre 1 et 2 euros par étui, marquage personnalisé compris.