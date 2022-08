Excursion à Walibi pour les Journées des oubliés des vacances : une "parenthèse" heureuse

Les 24 et 25 août 2022, plus de 1 000 personnes ont bénéficié des Journées des oubliés des vacances organisées par le Secours Populaire et se sont rendues au parc Walibi, aux Avenières en Isère.

Des cars venus des quatre coins de la région se garent sur le parking de Walibi, aux Avenières en Isère. A l'intérieur, des Savoyards, des Ardéchois, des Isérois... Au total, 1.500 personnes ont bénéficié de tarifs accessibles pour entrer dans le parc d'attractions, grâce au Secours populaire, dans le cadre des Journées des oubliés des vacances. Depuis plus de 40 ans, l'association veut permettre aux familles aux revenus les plus modestes de s'amuser pendant les vacances, notamment ceux qui n'ont pas pu partir. Cela concerne un enfant sur trois, selon l'association.

"J'aime trop les manèges", Mélissa

Axel, 4 ans, court partout. "C'est trop cool ici", s'exclame-t-il. Une jeune fille, Mélissa, était stressée avant de commencer l'une des attractions mais elle ne regrette pas : "J'aime trop les manèges !"

Des prix accessibles

"On a eu des tarifs attrayants, en fait accessibles", apprécie Isabelle, venue avec ses enfants. 5 euros par adulte, 3 euros par enfants, c'est ce que propose le Secours populaire. "Sans ça, on ne pourrait pas venir à Walibi", poursuit Isabelle. Un tarif préférentiel, "environ 15 % moins élevé que les tarifs de groupe, pour soutenir la cause", précise Pauline Gaillard, chargée de projet marketing du parc.

Offrir des moments à raconter

Ces familles "veulent offrir une journée mémorable à leurs enfants avant qu'ils reprennent l'école et qu'ils n'aient rien à partager avec les autres enfants", explique Laetitia Lucet, attachée de direction au Secours populaire de Chambéry, qui a accompagné plus de 250 personnes à Walibi.

"C'est super ce qu'ils font, c'est très bien organisé, sourit Fatima qui est venue avec ses 3 filles grâce au Secours populaire. Ca permet de se sortir du quotidien qui n'est pas facile tous les jours. Ca fait une parenthèse dans la vie."

Chaque année, le Secours populaire organise dans toute la France des journées pour "les oubliés des vacances". Et vu le contexte économique, social et politique de cette rentrée, l'action est d'autant plus importante. "Depuis les conséquences de la guerre en Ukraine, pour nous, c'est très clair", il y a "une aggravation", a déclaré ce mercredi la secrétaire générale du Secours populaire Henriette Steinberg.