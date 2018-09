Une simulation d'attaque terroriste s'est déroulée ce vendredi sur le parking de l'Arsenal à Belfort, au pied du Lion de Bartholdi. Un exercice coordonné par la préfecture pour tester l'intervention des forces de sécurité et des secours.

Belfort, France

De (fausses) victimes qui hurlent, des dizaines de pompiers, gendarmes, policiers et représentants de la préfecture qui s'agitent autour des brancards. Peu après 10 heures ce vendredi 21 septembre, l'alerte est donnée : une attaque terroriste serait en cours sur le parking de l'Arsenal, en plein coeur de Belfort, à deux pas de l'hôtel de ville, avec de nombreuses victimes. À 10h15, le périmètre est bouclé (pour de vrai) et à 10h30 les premiers médias arrivent sur place, au pied du Lion de Bartholdi.

Exercice attentat à Belfort, le vendredi 21 septembre 2018. © Radio France - Clément Lacaton

Exercice attentat à Belfort, le vendredi 21 septembre 2018. © Radio France - Clément Lacaton

Exercice attentat à Belfort, le vendredi 21 septembre 2018. © Radio France - Clément Lacaton

"Plan nombreuses victimes" déclenché

Heureusement, ce n'est qu'un exercice, mais en conditions réelles : sur le parking une vingtaine de victimes sont allongées au sol, certaines appellent à l'aide. Un mannequin démembré représente même un kamikaze. Dans les radios des policiers qui bouclent le secteur, on entend qu'un suspect se serait réfugié "sur les hauteurs". Deux opérations démarrent alors en parallèle : la traque des auteurs de l'attaque et l'intervention des secours.

Un groupe d'intervention des gendarmes, épaulé par la police, forme une colonne derrière un muret. Dans la rue adjacente, des dizaines de gyrophares clignotent. Les démineurs arrivent, des médecins du SAMU attendent les instructions. Un peu plus loin, des véhicules de la Sécurité civile s'avancent, et le poste de commandement des pompiers s'installe à l'abri, derrière un bâtiment.

Exercice attentat à Belfort, le vendredi 21 septembre 2018. © Radio France - Clément Lacaton

Exercice attentat à Belfort, le vendredi 21 septembre 2018. © Radio France - Clément Lacaton

Les premières (fausses) victimes sont d'abord fouillées, puis évacuées, protégées par des policiers en armes et des boucliers pare-balles. Des observateurs de la préfecture, en gilet jaune, surveillent le déroulé de l'exercice. Un exercice qui inclut le déclenchement du "plan nombreuses victimes" (NOVI).

Selon la préfecture, l'objectif est de "tester les modalités d'organisation et de coordination des secours et l'accompagnement des victimes et de leurs familles". Un bilan de cet exercice est attendu en fin de journée, en présence de la préfète du Territoire de Belfort Sophie Elizéon.