Exercice de sécurité de grande ampleur chez CMC Materials, site Seveso à Saint-Fromond

Pas de panique si vous entendez la sirène retentir à Saint-Fromond, c'est un exercice. Ce jeudi 8 décembre, une simulation d'accident est organisée sur le site de CMC Materials au nord de Saint-Lô. L'entreprise fabrique des produits chimiques et notamment de l'acide sous différentes formes. Elle est classé Seveso "seuil haut", le plus haut niveau du classement fait en fonction de la quantité de matières dangereuses stockées.

Une centaine de personnes mobilisées

Des agents de l'État, des collectivités territoriales, des employés de l'entreprise CMC Materials et des personnels de secours : ils sont plus d'une centaine à être mobilisés ce jeudi matin entre 9h et 12h. Ils ne connaîtront le scénario qu'au début de l'exercice mais l'objectif est de tester les réflexes et la coordination de tous ces acteurs en cas d'accident industriel.

L' exercice implique la mise en place d'une zone d'exposition au danger de 1.600 mètres autour du site, le déclenchement et l'intervention des secours, l'organisation d'une zone de confinement et l'information de la population. Toutefois, pour l'exercice, le confinement de la population ne sera pas obligatoire.

Celles et ceux qui habitent le secteur ou y passent, devraient donc entendre la sirène retentir en dehors du créneau habituel d'entraînement, le premier mercredi du mois. Il est également possible que les voitures soient arrêtées par les forces de l'ordre qui doivent distribuer des informations sur l'usine et ses les consignes à respecter en cas d'accident.

L'exercice prend fin à 12h et a lieu tous les trois ans.