PHOTOS - Exercice de sécurité pour la sauvegarde des œuvres de la bibliothèque Inguimbertine à Carpentras

C'est dans le calme que s'est déroulé l'exercice de sécurité à la bibliothèque Inguimbertine de Carpentras. Ils sont une vingtaine de sapeur pompier volontaire en formation venu tester le plan de sauvegarde des biens culturels.

Le plan est désormais obligatoire pour tous les établissements exposant des biens précieux (culturels, artistiques, scientifiques...) comme les mairies, les cathédrales ou encore les musées.

Le conservateur doit d'abord choisir la quinzaine d’œuvres à sauver en cas de sinistre (incendie, inondation, effondrement..). Puis en faire une fiche d'intervention pour aider les pompiers à trouver les œuvres et savoir comment les protéger sans les endommager. "On se doit d'être précis et synthétique ! On y retrouve le nombre de pompiers à mobiliser, le type de bien à protéger, la façon de le protéger soit par évacuation, soit par recouvrement à l'aide d'une bâche." Jean-Yves Baudouy, adjoint au conservateur.

Pour la bibliothèque Inguimbertine, le service de conservation a dû choisir 14 œuvres sur les 150 exposés. Un crève cœur pour Jean-Yves Baudouy, "On aimerait tout évacuer mais les pompiers ne veulent pas" plaisante-t-il "Dans ce cas, on fait en fonction de la valeur historique".

Pour le Commandant des Pompiers de Vaucluse, Guillaume Ottavi, il est important d'avoir un plan de sauvegarde efficace.. d'où l'exercice. "La bibliothèque teste leur procédure et nous nous testons notre manière d'intervenir : comment évacuer un objet précieux." Un plan qui a déjà fait ses preuves, "Notre Dame de Paris avait un plan de sauvegarde, ce qui a permis de sauver des œuvres uniques."

En Vaucluse, ce plan de sauvegarde concerne trente établissements.

Le document de plan de sauvegarde pour l'exercice de sécurité à la bibliothèque Inguimbertide © Radio France - Anaïs Martin Cauvy

Les sapeurs pompiers 84 en exercice de sécurité à la bibliothèque Inguimbertide © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy