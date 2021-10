Exercice incendie chez GEG : "La réalité montre qu'on peut subir un incendie sur des panneaux photovoltaïques"

Une simulation d'incendie sur des panneaux solaires installés au sommet du bâtiment de la chambre des métiers de Grenoble. Voilà le tableau de l'exercice incendie qui a eu lieu ce mardi 19 octobre dans la zone d'activité Bouchayer-Viallet. "La réalité montre qu'on peut subir un incendie sur des installations photovoltaïques", explique Nicolas Fléchon, directeur de la production chez GEG et organisateur de l'exercice.

En quoi consiste cet exercice ? C'est une mise en situation de grande ampleur...

Oui, complètement. GEG est habitué depuis de nombreuses années à ce type d'exercices, qu'on appelle des "plans d'urgence", notamment au travers de sa filiale GreenAlp, qui gère les réseaux de distribution de gaz et d'électricité. En fait, on s'est inspiré de ce dispositif, qu'on a étendu aux ouvrages de production d'énergies renouvelables. GEG possède une quarantaine de ces sites sur Grenoble, son agglomération ou ailleurs en France. L'idée est assez simple : on imagine un scénario un peu rocambolesque où l'on va empiler un certain nombre d'événements, d'incidents qui vont conduire à un incident majeur sur ces ouvrages. Et l'idée, c'est de pouvoir tester en réel ou semi-réel, dans des conditions proches de la réalité, la réactivité des équipes.

C'est un exercice qui est basé sur un fait réel, survenu l'an dernier ?

Oui, il y a un an et demi environ. Cela montre qu'effectivement, les ouvrages de production d'énergies renouvelables sont, par nature, des ouvrages avec des risques modérés. Ce ne sont pas des sites Seveso, mais ça reste des installations industrielles avec un risque inhérent. Et effectivement, la réalité montre qu'on peut subir un incendie sur des installations photovoltaïques. Il y a deux ans, sur un parking relais près de Vif, un véhicule qui roulait sur la route a pris feu et le conducteur a trouvé que l'idée était bonne de se garer sous une ombrière photovoltaïque (ndlr : une structure de panneaux photovoltaïques). Donc, la voiture a embrasé l'ensemble l'ombrière, poussant évidemment les différents intervenants, les pompiers, la gendarmerie à intervenir. Donc, on est dans un événement qui va ressembler un peu au scénario qu'on va mobiliser aujourd'hui.

La simulation d'un plan d'urgence sur une métropole comme Grenoble, sur des installations comme GEG, ça doit être un sacré défi ?

C'est un défi. On voit qu'en fait, sur ce type d'événement, qui dépasse les événements qu'on gère habituellement, on mobilise comme on le fait tous les jours, la chaîne technique. Ça, on sait le gérer techniquement en interne. Mais ce qui est plus inhabituel, c'est à la fois la coordination avec les pompiers qui assurent le commandement des opérations de secours, qui vont gérer aussi les atteintes aux personnes. Et surtout, évidemment, les multiples sollicitations des tiers, des riverains et des médias. Et on voit qu'aujourd'hui effectivement les réseaux sociaux, les téléphones, les vidéos donnent une ampleur instantanée et forte à ces événements. Et l'idée dans ces exercices, c'est de trouver l'organisation à la fois sur le terrain, mais aussi en "déporté" dans une cellule de crise spécifique à GEG pour pour sanctuariser l'intervention technique, pour qu'elle puisse continuer à se dérouler, à analyser correctement la situation, à mettre en sécurité, à gérer aussi les impacts environnementaux, mais aussi de pouvoir répondre de manière satisfaisante aux sollicitations, notamment des médias et des parties prenantes.

Il y aura un débriefing en fin de matinée. Comment vous analysez l'opération et qu'est ce que vous en attendez ?

En général, la pratique est assez simple : la mise en situation dure trois heures, on a des animateurs, des maîtres de jeu et des observateurs. On a co-construit ces scénarios avec les pompiers notamment, et avec la structure qui accueille qui accueille les panneaux photovoltaïques (la chambre des métiers). Et puis dès la fin de matinée, on fera un premier débriefing à chaud qui permet d'analyser les points de difficulté, les axes d'amélioration qu'on mettra en œuvre pour le prochain exercice qui aura lieu l'année prochaine.

En dehors de cet exercice-là, comment gérez-vous les risques chez GEG ? Vous avez combien de personnel d'astreinte, par exemple ?

Alors on a plusieurs entités, du réseau de distribution dans sa filiale GreenAlp, mais aussi les ouvrages de production que GEG gère. On a une astreinte 24h/24 avec différents niveaux d'astreinte : des techniciens qui sont aptes à intervenir de manière très opérationnelle, des cadres d'astreinte qui vont assurer aussi une gestion de la sécurité des moyens logistiques pour aider les intervenants, et puis une astreinte de direction qui est là pour prendre les décisions stratégiques.