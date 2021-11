Ce qu'il faut savoir sur l'exercice de sécurité nucléaire organisé sur la base navale de Cherbourg

Un exercice de sécurité nucléaire grandeur nature est organisé ce mardi 23 et mercredi 24 novembre sur le port militaire de Cherbourg-en-Cotentin. Pendant deux jours, les équipes vont tester les plans d'interventions d'urgence prévus en cas d'accident sur ce site sensible.

Du mouvement sur le port militaire de Cherbourg-en-Cotentin ce mardi 23 et mercredi 24 novembre. Un exercice de sûreté nucléaire est organisé pendant deux jours par la Préfecture de la Manche et le Ministère des armées. Le dernier de ce niveau, c'était il y a cinq ans sur la base navale. L'objectif étant de répéter le Plan particulier d'urgence interne du site, ainsi que le Plan particulier d'intervention, qui vise à gérer les conséquences probables d'un accident nucléaire sur la population aux alentours.

Le scénario axé sur un sous-marin

Les autorités ont imaginé un scénario fictif autour du sous-marin nucléaire d'attaque Douguey-Trouin (SNA), en cours de finition sur le site de Naval Group. Un accident est prévu dans la chaufferie de l'engin. "Cela aurait pour conséquences des rejets radioactifs à l'extérieur au bout de quelques heures ou de quelques jours", explique le capitaine de Vaisseau Bertrand Pouliquen, commandant de la base navale. On parle d'exercice à "cinétique lente". Les équipes ne connaitront les détails de cet accident qu'au dernier moment.

Il est prévu de commencer l'exercice à partir de 8h45 ce mardi 24 novembre. Un centre opérationnel sera mis en place dans les locaux de la Préfecture à Saint-Lô. Cela entrainera l'évacuation des personnels potentiellement blessées, des équipe sur place, ainsi qu'une mise en sécurité du site pour éviter un suraccident.

Plus d'une centaine de personnes mobilisées

L'exercice impliquera un certain nombre de personnels sur le port militaire de Cherbourg. "Déjà il y l'équipage du sous-marin qui va avoir des actions immédiates pour gérer la situation, continue le commandant de la base naval. Ils vont ensuite alerter les équipes du port militaire et si les dégâts sont suffisamment importants, le plan d'urgence interne sera déclenché. Derrière, pas mal d'équipes seront mobilisées pour ramener l'installation dans un état sûr."

Une soixantaine de marin-pompiers de la caserne de Cherbourg seront potentiellement sur le terrain pour évacuer les blessés, mais aussi les équipes de l'hôpital Pasteur, en lien avec l'Agence régionale de santé. Par ailleurs, le Service d'urgence radiologique devrait intervenir sur le site, épaulé si besoin par les services du Ministère des armées.

Mise en place d'un périmètre de sécurité

Pour la partie sécurité civile, la Préfecture compte tester des points de bouclage à différents ronds-points majeurs, ainsi que la mise en sécurité d'une cinquantaine d'établissements scolaires sur un périmètre de 2 kilomètres autour de la base navale.

Ils vont être amenés à tester les plans qui existent dans chaque école, comme lors d'exercice attentat. Sans perturber le fonctionnement de l'établissement, l'idée c'est d'habituer les élèves à se mettre en sécurité dans les classes. Par le biais de ces jeunes, qui vont sans doute en parler aussi chez eux, ça permet de sensibiliser toute la famille - François Flahaut, directeur de cabinet du préfet.

De plus, il sera question de tester la communication, afin de diffuser les consignes de conduite à la population en cas d'accident réel, avec l'aide notamment des médias locaux.

Une deuxième journée "post-accidentelle"

Après une première journée réaction, le mercredi 24 novembre sera consacré à une phase "post-accidentelle". L'idée étant de se projeter à trois ou quatre jours, pour évaluer les conséquences de l'accident nucléaire. "On fait un saut temporel de façon à pouvoir réfléchir sur la façon dont on aurait à gérer, à organiser la vie dans une zone qui pourrait être contaminée, à la fois sur le port militaire et aux alentours", continue le capitaine de Vaisseau Betrand Pouliquen.

Le nouveau préfet de la Manche Fréderic Perissat, qui a pris ses fonction ce lundi 22 novembre, devrait se rendre à Cherbourg à l'occasion de cette exercice nucléaire grandeur nature.