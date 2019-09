Exil des Mosellans dans la Vienne : les présidents Weiten et Belin ensemble au micro de France Bleu

Patrick Weiten et Bruno Belin, présidents des départements de la Moselle et de la Vienne

Poitiers, France

C'était il y a 80 ans tout pile. En 1939, 60.000 Mosellans exilés trouvaient refuge dans la Vienne, après avoir été contraints de fuir leurs maisons à cause de la Seconde guerre mondiale. Le président du département de la Moselle Patrick Weiten, et celui de la Vienne Bruno Belin, sont ensemble en Poitou pour les commémorations de cet événement.

à lire aussi La Vienne et la Moselle commémorent les 80 ans de l'exil forcé de 60.000 Mosellans dans la Vienne

"C'est un moment exceptionnel, s'exclame Patrick Weiten. Le mot qui nous vient à l'esprit, c'est merci. Nous sommes là pour marquer notre reconnaissance aux habitants de la Vienne d'avoir accueilli ces migrants, qu'on a mis sur les routes sans les prévenir, et qui se sont retrouvés ici en ayant tout abandonné. C'est un moment empreint d'émotion", d'autant plus que la délégation mosellane se trouvent des personnes évacuées à l'âge de deux ou trois ans et qui ne sont jamais revenues dans la Vienne : "ils vont redécouvrir ce que leurs parents ont vécu."

"Nous sommes dans un monde où on a besoin de rappeler quotidiennement le vivre-ensemble, l'humanisme, la fraternité, abonde Bruno Belin. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé, que la succession d'événements en 1939 ont amené à la guerre la plus dramatique que nos grands-parents ont vécu. On a la chance de vivre dans un monde où l'Europe et la paix sont notre quotidien, il faut le rappeler, et insister sur les valeurs d'amitié et de fraternité."

Cet exil forcé, c'est malgré tout, aussi, beaucoup de bons souvenirs. "On pensait tout savoir, se réjouit le président de la Vienne. On pensait que les histoires avaient été refermées sur cette question-là, mais non, il y a encore des anecdotes qui arrivent", dit-il, racontant par exemple l'histoire "d'une équipe de foot extraordinaire, avec des Mosellans, des Italiens, des Polonais, des Loudunais".

Patrick Weiten et Bruno Belin, invités de France Bleu Poitou et France Bleu Lorraine Copier

"Il y a une vraie amitié entre nos deux départements, souligne Bruno Belin, qui souhaiterait la formaliser par un jumelage officiel. Patrick Weiten, quant à lui, l'annonce : "l'année prochaine, j'envisage d'accueillir tous les présidents de tous les départements qui ont accueilli les 300.000 Mosellans en 39-40".