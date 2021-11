Expérimentation des futurs couloirs de bus nouvelle génération par l'association Cherbourg Local Motive

Les Cherbourgeois ont eu quelques difficultés de circulation ce vendredi 19 novembre. L'association Cherbourg Local Motive a fermé une voie dans chaque sens de circulation de 11h à 13h rue de l'abbaye et quai Alexandre III de 14h30 à 16h30. Ces voies correspondent aux futures voies dédiées exclusivement aux bus nouvelle génération (BNG) dans le cadre du plan mobilité de la ville de Cherbourg et de l'agglomération.

Une expérimentation pour donner un aperçu des conséquences du projet de BNG

Les membres du Cherbourg Local Motive tiennent à le rappeler, ils ne sont pas contre le plan de mobilité de l'agglomération cherbourgeoise. Plus de bus, à plus haute fréquence, plus de voies cyclables, ils sont pour. "On est très dubitatif sur l'efficacité de ces voies dédiées," explique le président de l'association, Alain Rosette, qui estime qu'elle ne ferait gagner que 2 minutes par ligne. L'objectif de l'expérimentation est pour l'association de montrer aux Cherbourgeois ce qui les attend une fois le projet de BNG réalisé. L'expérience n'est pas parfaite puisque les bus qui circuleront sur les voies dédiées ont roulé avec les voitures pour ce test mais l'idée est de donner un aperçu de la situation pour l'association.

Les membres du Cherbourg Local Motive distribue des flyers aux automobilistes pour les sensibiliser à leur cause. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Marie-Line Lefèvre, est commerçante dans le centre de Cherbourg, elle distribue des flyers aux automobilistes au feu : "C'est juste pour qu'ils comprennent ce qu'ils vont vivre tous les jours." Le Cherbourg Local Motive voudrait que la mairie de Cherbourg réalise elle-même une expérimentation à grande échelle des couloirs dédiés aux bus mais la municipalité a jusqu'à présent refusé. Elle a donc décidé, avec l'accord avec la préfecture de la faire elle-même.

Ralentissements à l'heure du déjeuner rue de l'abbaye à Cherbourg avec une voie condamnée. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Le test n'était pas aux heures les plus denses en circulation mais les Cherbourgeois qui passaient sur les deux points de mobilisation ce vendredi ont peu constater des ralentissements, voire des embouteillages. Face au blocage de la circulation quai Alexandre III, l'association a même décidé d'arrêter son expérimentation un quart d'heure plus tôt que prévu.