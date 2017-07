Expérimentations nazies à la fac de Strasbourg : une histoire à réécrire, avec de nouvelles découvertes

De nouvelles découvertes viennent d'être réalisées à la faculté de médecine de Strasbourg autour des expérimentations du professeur Hirt entre 1941 et 1944, grâce aux recherches d'une toute nouvelle "commission historique".

Que s'est-il passé dans les couloirs de l'université de Strasbourg pendant la Seconde Guerre mondiale et l'annexion de l'Alsace à l'Allemagne nazie ? Une question très sensible, celle des expérimentations d'un médecin SS, le tristement célèbre professeur August Hirt, et ses 86 victimes juives.

Des expériences menées au sein de la "Reichsuniversität" entre 1941 et 1944, pendant que les étudiants et professeurs de l'université de Strasbourg s'étaient réfugiés à Clermont-Ferrand (de 1939 à la Libération).

La polémique Michel Cymes

La polémique a enflé dès janvier 2015 avec la parution du livre de Michel Cymes, Hippocrate aux enfers. Selon lui, il resterait à la fac de médecine de Strasbourg des restes de ces victimes juives, dans des bocaux. Une "rumeur" selon certains scientifiques. Une affirmation qui a en tout cas suscité la colère de la communauté universitaire.

Pour écrire de façon "rigoureuse" cette page sombre de l'histoire, l'université a décidé de mandater une commission historique, indépendante, présidée par deux professeurs de Berlin et d'Oxford.

"Des milliers d'objets qu'il faut identifier"

La commission historique va passer au peigne fin les archives de la "Reichsuniversität" (le 7 juillet à Strasbourg). © Radio France - Clément Lacaton

Des restes de victimes du nazisme dans les collections de l'institut d'anatomie, officiellement, il n'y en a plus... à condition d'être sûr à 100%. Pour ça il faudra passer au peigne fin toutes les étagères, du simple bocal de formol à la plaque de verre contenant des restes de peau ou d'organes.

Un "travail colossal", détaille Christian Bonah, professeur d'histoire des sciences à l'université de Strasbourg : "Il s'agit de milliers d'objets qu'il faut identifier, inventorier, comprendre d'où ils viennent et si l'on peut considérer qu'ils sont liés à des activités criminelles."

De nouvelles découvertes

Cette nouvelle équipe de chercheurs a déjà découvert une vingtaine de boîtes avec des restes humains portant le nom du professeur Hirt (mais rien ne prouve pour l'instant qu'ils fassent partie de son projet criminel) et 160 thèses de médecine produites entre 43 et 44, jusque-là inconnues.

Une recherche intense entre 1943 et 1944, clairement destinée à servir les thèses raciales et les expérimentations médicales du nazisme."

La première pierre d'une reconstruction historique, estime Mathieu Schneider, vice-président de l'université de Strasbourg : "Les premiers travaux de la commission historique montrent bien qu'il y a eu une intensification de la recherche entre 1943 et 1944 et que cette recherche était clairement destinée à servir les thèses raciales et les expérimentations médicales du nazisme."

"Malheureusement nous avons dû héberger dans nos murs une université qui a commis des crimes. C'est cette histoire que nous devons écrire." Dans cette histoire, seuls les murs ont tout vu et tout entendu, car l'université de Strasbourg, ses étudiants et ses enseignants s'étaient réfugiés à Clermont-Ferrand de 1939 à la Libération.

"Ecrire un récit cohérent"

"Il nous faut reconstituer les éléments du puzzle, poursuit Mathieu Schneider. Et à partir de là pouvoir présenter un récit cohérent, que nous pouvons assumer. Nous pourrons ainsi construire pour nos étudiants une réflexion sur l'éthique de la médecine."

Ces 86 victimes du nazisme à Strasbourg se sont révélés être des déportés d'Auschwitz gazés au Struthof puis disséqués sur ordre du professeur Hirt, qui voulait se constituer une collection de squelettes.