Explosion à Beyrouth : l’expérience d’AZF va servir aux architectes de l’urgence

Dans quelques jours, les architectes de l'urgence seront à Beyrouth pour lancer officiellement une mission. Dans une ville dévastée, le travail de cette association humanitaire française sera immense. Il faudra d'abord reloger une partie des sans-abris puis reconstruire ou consolider les habitations qui ont été détruites.

Le président de l'association est un architecte Toulousain. Dominique Allet connait bien le Liban où il a mené des actions de reconstruction en 2006 après la guerre. Il s'apprête donc à se rendre à Beyrouth très vite.

Un architecte qui a aussi vécu la catastrophe d’AZF à Toulouse et ça lui permettra de sans doute de travailler plus rapidement. "Je pense que notre expérience va nous aider au niveau des pathologies rencontrées sur les bâtiments. Ce type d’explosion a été très particulier à Toulouse. Il y a d’une part le coté sismique. Les fondations des bâtiments ont dû souffrir au point de vu structure. Et puis il y a le problème du souffle. Savoir commet c’est passé le souffle."

Plus une seule fenêtre en place

Et le but de l'association, c'est vraiment de lancer au plus vite des constructions durables dit son président. "Les constructions à neuf c’est facile. Le plus difficiles c’est de consolider des bâtiments qui ont subi des dommages importants. Nous sommes totalement opposés aux constructions provisoires qui finissent inévitablement en bidonville."

Mais il risque évidemment d'y avoir les mêmes problèmes qu'à Toulouse. " D’après mes informations, il n’y a plus une seule fenêtre en place dans Beyrouth. Les carreaux ont cassé dans tout Toulouse. Là ce sont des fenêtres qui manquent dans tout Beyrouth. Et on a vu des choses catastrophiques avec des fenêtres posées à cinq centimètres des murs, des choses vraiment pas bien."

La dernière mission de l'association, pendant la guerre de 2006 avait duré 4 ans. Cette fois, elle pourrait être plus longue encore.