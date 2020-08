Explosion à Beyrouth : "On ressort surtout des corps", les pompiers de l'Urgence Internationale sur le terrain

Les 20 membres de l'ONG des Pompiers de l'Urgence Internationale, basée à Limoges, sont à pied d'oeuvre depuis ce jeudi. Arrivée sur place, 48 heures après l'explosion, l'équipe travaille autour de l'épicentre de l'explosion.

L'explosion a ravagé tout un large périmètre autour du port.

Le pompier Thierry Schlieselhuber, est adjoint au chef de mission : "Dans la ville, les bâtiments sont toujours debout mais les fenêtres ont explosé partout. Il y a énormément de blessés. Autour du port, où nous travaillons, l'explosion a tout ravagé sur un large périmètre."

L'association est spécialisée dans la recherche de victimes sous décombres. "On aide les pompiers locaux et les collègues de la sécurité civile à ressortir des corps. On travaille non loin du port, quasiment à l'endroit où ça a explosé donc on ressort surtout des corps. Ce n'est pas une zone très simple."

Une solidarité internationale

Sur place, le pompier poitevin de l'ONG note une grande solidarité internationale : "C'est assez remarquable le nombre de bénévoles du Liban et des autres pays qui sont venus aider ce pays sinistré. Ils distribuent de l'eau, des médicaments... J'ai pu voir que l'aide internationale est bien mise en place."

Dans les prochains jours, la mission de l'équipe devrait évoluer. _"_Nous allons plus nous concentrer sur la partie médicale. Avec notre camp de base, nous pourrons ausculter les blessés. Avec l'explosion des vitres, beaucoup d'habitants ont de nombreuses plaies. Il faudra bien nettoyer ces nombreuses plaies pour ne pas risquer l'infection."

Selon le dernier bilan ce samedi du ministère libanais de la Santé, l'explosion a fait au moins 158 morts et près 6.000 blessés. 21 personnes seraient toujours portées disparues selon les autorités.