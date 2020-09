Explosion à Beyrouth : une Rémoise collecte des dons

Un peu plus d'un mois après l'explosion qui a fait 191 morts et qui a ravagé une bonne partie de la ville de Beyrouth, une Rémoise franco-libanaise collecte des produits de premières nécessités, qu'elle fait parvenir aux Libanais via l'association "les valises pour Beyrouth".