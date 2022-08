Explosion à la poudrerie de Bergerac : la CGT d'Eurenco avait alerté sur des conditions de travail dangereuses

La CGT d'Eurenco réagit ce jeudi au lendemain de l'explosion sur le site de Bergerac qui a fait huit blessés dont un grave. Le syndicat exprime son soutien "le plus total" aux victimes. Il dénonce des "conditions de travail dangereuses" et "la vétusté des locaux".

La plupart des salariés d'Eurenco sont en congés en ce début du mois d'août, c'est bien souvent sur leurs lieux de vacances qu'ils ont appris l'explosion sur le site de Bergerac qui fabrique de la poudre et des explosifs. Huit personnes ont été blessées, dont une gravement. Elle a été héliportée à Bordeaux. Dans un communiqué, la CGT exprime aux victimes tout son soutien et sa solidarité. Le syndicat dénonce également des "conditions de travail dangereuses"

Les conditions de travail sont "dangereuses" selon la CGT

Le syndicat dénonce dans son communiqué "la vétusté des locaux" d'Eurenco. Le syndicat affirme également à France Bleu Périgord qu'il y a eu une dégradation des conditions de travail et un manque d'investissements sur le site de Bergerac mais aussi sur le site de Sorgues dans le Vaucluse. La CGT estime que la direction ne finance pas à la hauteur des besoins pour maintenir des outils de production de bonne qualité. Le syndicat affirme qu'il a alerté depuis plusieurs mois sur ces problèmes qui touchent les deux sites d'Eurenco en France.

Deux enquêtes ouvertes pour déterminer les causes

Deux enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les causes de cette explosion. On sait qu'elle s'est produite peu avant 14 heures ce mercredi dans le bâtiment 75 lors d'une opération de maintenance au sein de Manuco, filiale d'Eurenco en présence, selon le PDG, "de salariés de Manuco et de salariés d'une entreprise extérieure présents pour de la maintenance, [...] notamment pour changer des équipements". Les premiers à intervenir sur l'explosion ont été les salariés formés aux risques, des équipes de POI (plan opérationnel interne) qui se relaient en cas de situations critiques.

Les opérations de maintenance sont courantes au cours de l'été avec des entreprises sous-traitantes qui interviennent pour des interventions très spécifiques, explique la CGT. Le syndicat affirme que les salariés de ces entreprises extérieures doivent être formés et informés des risques.

Un taux d'accidentologie en hausse selon la CGT

Toujours selon la CGT, le nombre d'accidents a augmenté depuis trois ans. Le syndicat affirme que la médecine du travail a lancé une alerte il y a quelques mois sur des risques psycho-sociaux sur le site de Sorgues. Là-bas, il y a moins d'une semaine, un incendie a débuté à l'extérieur du site d'Eurenco, il a été fixé avant de gagner les locaux.

Manuco devait fusionner avec Eurenco à l'automne selon la CGT

Manuco a été rachetée l'an dernier par Eurenco pour sécuriser son approvisionnement en nitrocellulose, un composant utilisé pour la poudre et les explosifs. Selon la CGT, Manuco devait être absorbée à l'automne. Ce qui veut dire que les salariés de Manuco doivent devenir des salariés d'Eurenco.