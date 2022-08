Explosion à la poudrerie de Bergerac : Manuco à l'arrêt tant que la préfecture ne donne pas son feu vert

Après l'explosion dans un bâtiment Manuco sur le site d'Eurenco, "la poudrerie de Bergerac", la préfecture de la Dordogne a pris un arrêté. L'information est révélée par le journal Sud-Ouest. L'arrêté pris le 5 août a été publié vendredi dernier et il impose à Manuco qui fabrique de la nitrocellulose pour l'armement de remettre d'ici la fin du mois un rapport d'accident. L'activité du site est suspendue jusqu'à nouvel ordre.

Un rapport d'accident chronologique attendu

La préfecture de la Dordogne attend de Manuco un rapport détaillé et chronologique sur ce qui s'est passé le 3 août dernier. Elle demande également un rapport sur les conséquences de l'accident sur les personnes qui travaillent sur le site et sur l'environnement.

Pour une raison encore inconnue, une explosion s'est produite dans le bâtiment 75 de Manuco. Huit personnes ont été blessées dont une gravement. Le site était en maintenance. Selon la préfecture, ce bâtiment 75 est un atelier de finissage de la nitrocellulose. Suite à l'incident, deux enquêtes sont en cours : une menée en interne par l'entreprise Eurenco et une menée par la justice pour "blessures involontaires dans le cadre du travail" en lien avec le commissariat de Bergerac, le bureau d'enquête et d'analyse et l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.

Les résultats de l'enquête interne ont d'ores et déjà été révélés par la direction. Selon elle, l'accident s'est produit sur un chantier d'assemblage de tuyauterie sur une cuve. "Un flash électrique" aurait entraîné une première explosion et puis par réaction un incendie et deux autres explosions mais l'entreprise ne donne pas d'explication sur ce "flash". Du côté de la justice, les différents experts sont venus faire des prélèvements sur place mardi dernier. La procureure de Bergerac ne veut passer à côté d'aucun détail avant de rendre ses premières conclusions.

L'activité ne pourra reprendre qu'après validation de la préfecture

Toutes les activités sur le site de Manuco que ce soit la maintenance ou bien la production sont suspendues déclare la préfecture. Sur la bâtiment 75 mais également sur les autres bâtiments de la filiale d'Eurenco. L'activité ne pourra reprendre qu'après validation de la préfecture qui demande une remise en état des bâtiments endommagés.