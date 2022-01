Explosion d'un véhicule qui a grièvement blessé Philippe Boutron : "On n'aurait pas dû continuer le Dakar !"

La voix tremblante, le président du club de football Le Mans FC, Thierry Gomez, très ému, par ce qui est arrivé à "son ami" Philippe Boutron, lui aussi président de club (l'US Orléans), grièvement blessé par l'explosion d'un véhicule, en Arabie Saoudite, avant le départ du rallye Dakar auquel il s'apprêtait à participer en tant que pilote, veut d'abord apporter son soutien et sa solidarité à Philippe Boutron, aujourd'hui hospitalisé à Clamart, en région parisienne, et à sa famille.

Comment on peut continuer cette épreuve ?"

Mais le dirigeant sarthois dit aussi ne pas comprendre pourquoi le rallye a quand même commencé, alors même que la piste d'un attentat semble clairement envisagée pour expliquer cette explosion (le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête ce mardi) : "c'est ce qui m'a fait réagir tout de suite , parce qu'aujourd'hui, on est confronté, dans le football, à la violence, en particulier dans les tribunes, on sait que ce n'est pas facile. Quelques semaines plus tôt, on décide d'arrêter les matchs quand il y a des jets de bouteilles vers le terrain, et c'est très bien. Et je le dis très clairement, c'est tout à fait logique parce que le stade n'est pas une zone de non-droit et le sport doit être un vecteur de valeurs. Mais là, compte tenu des circonstances et de ce qui s'est passé avec Philippe [Boutron], je ne comprends pas comment on peut continuer à organiser cette épreuve [le Dakar] alors qu'il y a eu un drame aujourd'hui et qu'une personne se bat pour rester en vie. En tout cas, je pose la question."

Philippe Boutron et Philippe Gomez, devant le Conseil d'Etat à Paris, en juillet 2020 - DR

Même tonalité à Orléans chez Thomas Renault, ancien joueur emblématique de l'US Orléans Loiret Football, aujourd'hui adjoint aux sports à la mairie d'Orléans : "c'est très choquant. Ce qui me choque le plus, c'est de cacher ça juste avant le départ [ndlr. l'explosion est survenue jeudi 30 décembre et elle a été rendue publique le samedi 1er janvier dans l'après-midi]. Au bout d'un moment dans le sport, on a coutume de dire que chaque discipline est une famille. Là, en l'occurrence, on s'aperçoit que le mot famille n'a rien de n'a rien de concret. Et je trouve ça dommage parce que pas parce que c'est un manque de respect vis à vis à la fois de son écurie, de ses partenaires et de sa famille et de ses proches. (...) En tout cas, en ce qui me concerne, [je pense qu']on n'aurait pas dû continuer la course."

Thomas Renault, adjoint aux sports à Orléans et élu en charge du sport de haut niveau à la métropole d'Orléans © Radio France - Anne Oger