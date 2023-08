Explosion de la fréquentation des Arènes à Béziers : "deux fois plus de monde c'est démentiel" - Olivier Margé

Olivier Margé, le directeur général des Arènes de Béziers ne pouvait sans doute pas mieux espérer. Après une fréquentation en berne pendant des années, le bilan 2023 restera un excellent cru. D'abord, son père Robert Margé obtient ce lundi soir un taureau gracié et sort par la grande porte des ces Arènes qu'il a lui-même dirigée pendant 30 ans. Ensuite le bilan de ces quatre jours de feria est inespéré ."C'est démentiel", confie Olivier Margé à France Bleu Hérault.

20 % d'aficionados supplémentaires pour les corridas

54.000 spectateurs se sont rendus aux Arènes pendant cette feria, dont 28 000 aficionados pour les quatre corridas. Le premier soir a connu un pic de fréquentation avec 10.000 entrées (samedi), puis 6.000 à chaque corrida, sans compter les novilladas. La fréquentation est en hausse de 20 % par rapport à l'an passé assure Olivier Margé. Cette même tendance est observée dans de nombreuses villes taurines.

"Nous avons réussi à capter les jeunes. C'est aussi grâce à la ville de Béziers, en proposant de multiples spectacles pour capter un public plus familial. On ne pourra peut-être pas réussir tout le temps comme on l'a fait cette fois-ci, mais on y travaille. Les jeunes se rapprochent de nous, pour connaître un peu plus notre passion, nos traditions. Les anti-corrida ont aussi, sans aucun doute, été la clé de cette réussite. L'an passé, ils ont médiatisé notre passion, notre profession, d'abord avec la proposition de loi d'Aymeric Caron (NDLR : qui n'est pas allé jusqu'au bout en raison de très nombreux amendements) et puis cette publicité à deux reprises sur les chaînes nationales pendant la Feria de Nîmes à la Pentecôte pour dénoncer la corrida ont été bénéfiques. Cela nous a permis d'expliquer notre amour du taureau. Je pense que l'effet escompté est contraire à ce qu'ils espéraient".

Et pourtant ce n'était pas gagné d'avance. Les organisateurs ont dû s'adapter et gérer des abandons de dernière minute dès la première corrida (samedi soir) en proposant un mano à mano suite à la blessure du très populaire Roca Rey.

"Les jeunes s'intéressent à notre savoir-faire et se renseignent sur nos traditions" - Olivier Margé

Sur les 54.000 entrées, il faut dissocier les 30.000 billets (payants et gratuits), des différents spectacles proposés par la direction des Arènes, comme la course camarguaise, le trophée des As, la première Coupe de France de la tauromachie à quarto limpio, un spectacle équestre et pour terminer, un concert de Bandas et de Peñas ce mardi soir à 21h30 pour refermer les portes de cette feria 2023.

Un bond de 30.000 entrées

"Nous ne pouvions pas mieux espérer avec notre équipe. Lorsque nous avons repris la gestion des Arènes, nous nous étions fixés comme objectif de dépasser la barre des 60 000 spectateurs par saison. Nous serons bien au-delà. C'est vraiment une satisfaction", se réjouit Olivier Margé. " C'est une fréquentation inespérée mais c'est lié au travail de toute notre équipe. Le résultat est là. Plus de 50 000 personnes en 4 jours dans les Arènes. C'est démentiel", ajoute-t-il. "Nous faisons 30 000 de plus que l'an passé. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous travaillons pour faire encore mieux l'an prochain et permettre à la Feria d'atteindre les 1.5 millions de fréquentation dans les années à venir".

