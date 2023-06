Explosion de la rue Saint-Jacques : la mairie de Paris débloque 2 millions d'euros pour les victimes

Une enveloppe exceptionnelle de deux millions d'euros débloquée. La mairie de Paris va faire voter cette aide la semaine prochaine lors d'un conseil municipal pour les victimes de l'explosion du 277 de la rue Saint-Jacques à Paris dans le 5ème arrondissement. "Ces explosions, c'est un double drame", explique Emmanuel Grégoire, 1er adjoint à la mairie de Paris. "C'est un drame quand on le vit et c'est un drame quand on en subit parfois les conséquences dans une très longue durée." Le parquet de Paris comptabilise, à ce jour, 4 blessés "toujours en urgence absolue" et 54 autres victimes qui pour "la plupart souffrent de blessures légères ou de choc psychologique". Une personne est toujours recherchée dans les décombres.

Emmanuel Grégoire estime que cette aide va concerner "des centaines de personnes en proximité immédiate". Selon le communiqué de la mairie de Paris, ces deux millions d'euros vont ainsi permettre "d'accompagner les blessés et leurs familles, "le relogement de la Paris American Academy et de toutes autres institutions impactées qui en feraient la demande", "le relogement et l'accompagnement des habitants des immeubles sinistrés" ainsi que "l'attribution d'une aide d'urgence aux commerçants impactés".

"J'espère qu'on ne dira pas qu'ils profitent du sinistre "

Pour Dominique Paris, présidente de l'association Trévise Ensemble, ce fond débloqué est "une bonne nouvelle pour les sinistrés". Pour les victimes de l'explosion de la rue de Trévise en janvier 2019, cette aide a mis du temps à arriver. "Il a fallu trois ans pour arriver à avoir un budget d'indemnisation", explique la présidente de l'association de victimes. "J'espère qu'on leur demandera pas de justifier leur statut de victime. J'espère qu'on ne dira pas qu'ils profitent du sinistre. J'espère qu'on ne dira pas qu'ils recherchent les effets d'aubaine sur le sinistre et c'est ce que j'espère pour eux."

Du côté de la mairie de Paris, on justifie cette lenteur par "une procédure judiciaire très longue". Emmanuel Grégoire assure que les "situations ne sont pas comparables" mais il rajoute que cela "incite aussi à agir plus rapidement" et que "c'est un enseignement tiré" de l'explosion rue de Trévise à Paris.