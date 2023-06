Explosion de Paris : "on peut ne pas être blessé physiquement mais moralement", explique la Croix-Rouge

Prendre en charge des blessures "physiques mais aussi psychologiques" : c'est tout le travail de la Croix-Rouge après l'explosion d'un immeuble dans le Ve arrondissement de Paris. L'essentiel "est de ne pas rester seul", lance Florent Vallée, directeur des urgences et des opérations. Les sinistrés "ont pu parler notamment dans le centre de la Croix-Rouge, précise-t-il, ils peuvent encore le faire auprès de la cellule d'écoute psychologique, en mairie du Ve arrondissement, car c'est une épreuve pas évidente."

Sur place, les bénévoles se sont rapidement mis en ordre de bataille. "Les véhicules de pompiers sont arrivés en premier, ils font une évaluation et lèvent le doute pour nous indiquer les endroits par lesquels on peut passer en sécurité", lance Florent Vallée. Après ce type d'explosion, "on va retrouver différentes blessures plus ou moins graves, internes ou externes, avec le souffle de l'explosion qui peut détruire les tympans comme des organes internes. On a aussi beaucoup de fenêtres soufflées, donc il peut y avoir des blessures liées au verre ou aux morceaux de pierre". Certains riverains peuvent aussi prendre conscience de certaines blessures ultérieurement, précise-t-il.