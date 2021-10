Explosion des prix de l'énergie : "on a déjà des demandes d'aide financière" alerte le Secours populaire 42

Depuis deux ans, le Secours populaire de la Loire a vu le nombre de ses bénéficiaires augmenter et en compte aujourd'hui entre 17.000 et 18.000. La récente et fulgurante augmentation des prix de l'énergie inquiète la secrétaire générale de l'association, pour qui il est "urgent d'agir".

Depuis près de deux ans, le Secours populaire de la Loire a vu le nombre de ses bénéficiaires augmenter et en compte aujourd'hui entre 17.000 et 18.000. La récente et fulgurante augmentation des prix de l'énergie inquiète d'autant plus Dominique Roche, la secrétaire générale de l'association, pour qui il est "urgent d'agir".

Le Secours populaire de Montbrison vient d'inaugurer son tout nouveau local, un nouveau site, pour permettre notamment une meilleure prise en charge des bénéficiaires. Il y a de plus en plus de bénéficiaires ?

Oui, malheureusement, à Montbrison, ils sont passés de 80 personnes accueillies fin de 2019, à plus de 200 familles aujourd'hui et ça continue d'augmenter. A l'échelle du département de la Loire, on compte entre 17.000 et 18.000 bénéficiaires depuis près de deux ans, contre 14.000 en 2019. Et cette augmentation se vérifie partout dans le département, que ce soit en chiffres ou alors en changement de population.

Donc, vous voyez de nouveaux profils, de nouveaux bénéficiaires depuis la crise sanitaire ?

Exactement, depuis le premier confinement, on a vu arriver un nouveau public. Beaucoup de personnes âgées, et aussi, il ne faut pas oublier les étudiants, qui sont en grande galère.

L'un des effets de la crise sanitaire, c'était aussi, on s'en souvient, le manque de bénévoles. Est ce qu'aujourd'hui, ça va mieux? Est ce que vous avez plus de bras dans vos équipes?

Oui, on a retrouvé pas mal de nos anciens bénévoles. Des nouveaux sont venus nous rejoindre, mais on est toujours en manque de bénévoles avec des compétences, par exemple pour travailler sur l'informatique. Et bon, moi, je serais aussi très intéressée de recevoir de la jeunesse parce que quand on a de la jeunesse dans nos équipes, ça fait avancer l'association. Ils ont des idées nouvelles. Donc, le Secours populaire est toujours à la recherche et toujours prêt à accueillir beaucoup de bénévoles.

Ces derniers jours, on parle aussi beaucoup de l'explosion des prix, de l'énergie, de l'essence, du diesel. Hier, le porte parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé que le gouvernement étudiait des mesures de protection pour aider justement les Français à faire face. C'est indispensable et urgent, selon vous aujourd'hui ?

Pour moi, c'est très urgent parce qu'on voit déjà arriver des demandes d'aide financière pour payer les notes d'électricité. Il faut savoir que le froid arrive à Saint-Etienne et le département de la Loire est loin d'être un département chaud. Beaucoup d'appartements sont encore sont mal isolés et les familles augmentent la puissance du chauffage et malheureusement, elle se gèlent. Pour moi, les mesures sont urgentes. Ce n'est pas dans quelques mois, c'est immédiatement.

Le Secours populaire de la Loire prévoit dores et déjà une collecte alimentaire les 29 et le 30 octobre prochains au magasin Leclerc à Saint-Priest-en-Jarez.