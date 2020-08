Les violences faites aux femmes sont en forte augmentation en Vaucluse, avec plus de 2.200 plaintes déposées et quatre femmes décédées en 2019. En France, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-partenaire l'année dernière en France.

Explosion des violences faites aux femmes en Vaucluse : plus de 2.000 plaintes et quatre décès

En France, 146 femmes ont été tuées au sein de leur couple en 2019, soit 25 de plus qu'en 2018, selon l’étude nationale relative aux morts violentes au sein du couple. En Vaucluse, les chiffres sont aussi en forte hausse : quatre femmes sont mortes en 2019 dans le département, ce qui représente une augmentation de 300%. En 2018, le département avait enregistré un décès.

Plus de 2.200 plaintes, soit une hausse de 11%

Globalement, les plaintes en Vaucluse sont en hausse de 11% en un an, avec plus de 2.200 dépôts, dont 1.050 dans un contexte intra-familial. 53% des plaintes correspondent à des coups et blessures, et dans près de sept cas sur dix, cela se produit au sein de la famille. Cela représente près de 200 plaintes en plus.

Les plaintes pour viol sont en baisse. Cela correspond globalement à la baisse des plaintes pour viol hors de la famille (41 en 2018, 30 en 2019), alors qu'elles augmentent de manière importante pour les viols intra-familiaux. Les infractions à caractère sexiste et sexuel enregistrent une hausse de 43%. Cette catégorie comprend notamment la diffusion d'images touchant l'intégrité ou l'intimité de la personne.