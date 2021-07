Covid : fermetures en cascade en Charente-Maritime

L'épidémie repart brutalement à la hausse en Charente-Maritime. Moins d'un mois après la fin des restrictions sanitaires, une vingtaine de bars et de restaurants ferment de nouveau leurs portes, à La Rochelle, sur l'île de Ré, à Royan. Mais aussi la piscine de l'île d'Oléron. Pour la plupart des établissements dont un ou plusieurs membres du personnel ont été touchés par le virus.

Il faut dire que le taux d’incidence vient de remonter soudainement dans le département. Il est passé de 14 à 109 cas pour 100.000 habitants en une semaine.

Au moins quatre établissements à La Rochelle

À La Rochelle, au moins quatre bars ont été contraints de baisser temporairement le rideau. A L'Endroit, installé près de la plage de la Concurrence, un cas de Covid a été détecté samedi au sein du personnel. L'établissement espère rouvrir d'ici quelques jours.

Derrière le Vieux-Port, le restaurant Les 4 Sergents est également fermé. Là encore, l'établissement précise qu'un membre du personnel est touché par le Covid, le contraignant à fermer "précipitamment". Les 4 Sergents mise sur une réouverture ce mardi 20 juillet.

Plus au centre, à quelques pas de l'église Saint-Sauveur, même décor : le restaurant Papy Mougeot n'accueille plus de public. "On revient vite la famille, c'est promis", peut-on lire sur la devanture.

Le restaurant Papy Mougeot à La Rochelle est fermé pour cas de Covid © Radio France - Capucine Lebot

Toujours à La Rochelle, la Brasserie des Dames, près de la Grosse Horloge, en est pour l'instant au vérification. Toute l'équipe est actuellement testée après qu'un salarié est malade, sans que l'on sache pour l'instant s'il s'agit bien du Covid.

Sur l’île de Ré, le restaurant La Java des Baleines préfère lui aussi prendre ses précautions après un cas de Covid au sein des équipes. Les employés sont actuellement soumis à un second test. Le restaurant est fermé pour plusieurs jours. Il indiquait pendant le week-end attendre de faire passer un deuxième test à tout le monde avant de rouvrir.

Dans le secteur de Royan, c'est La Maison Blanche, bar, restaurant, dancefloor et piscine sur la plage de Nauzan à Vaux-sur-Mer, qui annonce sa fermeture. "Plusieurs cas de suspicions de Covid s'étant déclarés dans le personnel, nous ne voulons mettre en danger ni nos clients, ni notre staff", écrit la direction de l'établissement.

Plages et piscines sur l'île d'Oléron

Sur l'île d'Oléron, le bar de La Marine, situé sur le port de la Cotinière, est lui aussi fermé. Plusieurs cas de Covid ont été détectés parmi les employés. L'établissement pourrait rouvrir cette semaine.

Sur l'île d'Oléron, le Covid a aussi causé la fermeture du Centre Aquatique Iléo à Dolus-d'Oléron. Quatre zones de baignades (Plaisance, Boyardville, Chaucre et Bonnes) ne peuvent plus non ête surveillées, faute de surveillants en nombre suffisant : plusieurs d'entre eux ont été contaminés, et d'autres sont cas contacts.