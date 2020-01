Explosion rue de Trévise à Paris : toujours très peu de réponses pour les victimes et sinistrés

Près d'un an après l'explosion rue de Trévise, dans le 9e arrondissement de Paris, qui a fait 4 morts et plus de 60 blessés, les victimes commencent à avoir des réponses sur les causes de cette explosion. Des "manquements" de la mairie de Paris notamment, mais les victimes en attendent plus.

C'est déjà un début de réponse mais ce n'est pas suffisant pour les victimes. Près d'un an après l'explosion de la rue de Trévise, le 12 janvier 2019, faisant quatre morts, dont deux pompiers, et plus de soixante blessés, près de 200 habitants et victimes de la rue de Trévise et alentours étaient rassemblées ce lundi soir dans la salle du conseil de la Mairie du 9e arrondissement de Paris pour faire le point sur le dossier comme chaque mois.

La réunion s'est tenue dans la salle du Conseil de la mairie du 9e arrondissement de Paris.

Près de 200 personnes attendaient des réponses après la parution du rapport partiel du procureur de la République de Paris, pointant du doigt les "manquements" de la mairie de Paris.

Ils ont eu un premier élément de réponse il y a quelques jours grâce au communiqué du procureur de la République de Paris, Rémi Heitz, qui pointe des "manquements" de la mairie de Paris et une entreprise de travaux publics, dans un rapport partiel. Une bonne nouvelle pour eux mais ils en attendaient davantage.

La mairie de Paris souhaite être entendue par le juge avant d'être convoquée

"Le communiqué du procureur fait état d'un rapport provisoire, dans lequel la responsabilité de services de la ville de Paris peut être engagée mais n'ayant pas connaissance du contenu du rapport, il nous est impossible de réagir officiellement dessus", commente Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie et présent ce lundi soir à la réunion. "Donc nous attendons le rapport et je réitère l'engagement qui a été pris, de tout faire pour que la procédure soit accélérée parce que c'est quand nous aurons le rapport que nous pourrons y répondre et que ça permettra à l'instruction de progresser", poursuit-il.

"Il n'est donc pas question de nier des responsabilités puisqu'elles ne sont pas encore établies", explique la mairie, "mais elle assumera comme elle le fait dans tous les cas où elle est mise en cause lorsque se passe quelque chose sur son espace public qui relève de sa responsabilité". En clair, elle n'est pas encore "vraiment" responsable de quoi que ce soit et il faut encore attendre un peu pour savoir à qui la faute.

Pourtant, devant les journalistes, la maire du 9e arrondissement, Delphine Bürkli, assure que, via la direction des affaires juridiques de la ville, la mairie centrale "a demandé à être entendue par le juge d'instruction sans attendre d'être convoquée". "C'est une bonne chose, c'est que ça avance", estime la maire du 9e arrondissement.

"Le fait de mettre la main à la poche pour indemniser les victimes pose problème"

"On avance pas en fait", résume Marielle. Elle habitait au 13 rue Sainte-Cécile, dans un appartement où il y a encore des gravats aujourd'hui. "Si j'ai bien compris, ça peut durer encore des années, ce qui est inadmissible, c'est un gros préjudice que les gens subissent. Nous, ça nous avance pas plus pour rentrer chez nous cette bataille juridique, limite c'est un débat entre eux et _on se sent quand-même un peu exclu_", continue-t-elle. "On sent que la politique, les responsabilités les unes et les autres, le fait d'être obligé après de mettre la main à la poche pour indemniser les victimes, là ça commence à poser problème", termine Marielle.

Comme elle, 600 personnes ont été relogées et attendent toujours désespérément des avancées dans ce dossier. Comme Dounia, la maman d'Ines, cette jeune fille blessée très gravement par l'explosion. Elle vient tout juste de sortir de l'hôpital après de nombreuses opérations de greffe de peau. "Moi j'aimerai avoir le rapport définitif, pour mieux se reconstruire, mais j'espère qu'ils ne se rendront pas la faute les uns sur les autres", dit-elle, "c'est un drame humain, il y a des morts, il y a des victimes gravement blessées, il y a des familles détruites. Il faut nous considérer comme victimes, nous respecter c'est tout ce que l'on demande et la vérité".

Cérémonie d'hommage le 12 janvier à 11h

Tous étaient un peu étonnés de ne pas avoir plus de précision de la part de la mairie de Paris, par l'intermédiaire de son premier adjoint qui avait fait le déplacement pour la première fois depuis le drame. Il faut attendre maintenant la publication du rapport d'enquête complet sur cette explosion pour enfin "se reconstruire", rappelle Dounia. "Après ça traîne parce que ce genre d'affaire est très technique. C'est sûr qu'à notre niveau, nous les victimes ça nous paraît très long, mais c'est le temps judiciaire. On espère quand-même que rapidement, on aura les mis en cause."

Selon la mairie du 9e arrondissement, près de 600 personnes sont atteintes psychologiquement par ce drame et plus de 900 sont directement touchées par l'explosion. Une cérémonie d'hommages aux victimes se tiendra le 12 janvier prochain à 11h à l'angle de la rue de Trévise et de la rue Sainte-Cécile.