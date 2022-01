Explosion sur le Dakar : le pilote orléanais Philippe Boutron est sorti du coma, annonce son fils

Philippe Boutron est sorti du coma, annonce son fils Benoît Boutron ce jeudi sur RMC et BFM TV. Le pilote, par ailleurs président de l'US Orléans, est "grièvement blessé aux deux jambes", après une explosion sur le Dakar jeudi dernier. "On peut échanger avec lui", explique son fils.

Mayeul Barbet et Philippe Boutron (à droite), sur le Dakar 2022

Au nom de la famille et des proches de Philippe Boutron, son fils Benoît Boutron, journaliste à RMC Sport, a pris la parole ce jeudi matin sur le plateau de RMC / BFM TV pour donner des nouvelles de son père, grièvement blessé le 30 décembre dans l'explosion d'un véhicule avant le départ du rallye Dakar, dont il s'apprêtait à prendre le départ.

Il est sorti du coma, on a pu échanger avec lui"

Rapatrié lundi en France, à l'hôpital militaire de Clamart, en région parisienne, Philippe Boutron (61 ans), également président de l'US Orléans Loiret Football (club de National) est "sorti du coma", indique son fils. "Sur ce type d'accident, il faut prendre les choses étape par étape. Déjà il est sorti du coma. La chance qu'on a avec les proches c'est qu'on peut lui rendre visite quotidiennement, il est effectivement grièvement blessé aux deux jambes, on en saura plus dans une dizaine de jours, mais il faut rester prudents à ce stade" explique Benoît Boutron chez nos confrères de RMC et BFM TV. Mercredi matin, le journal Aujourd'hui en France avait cité un proche du pilote (s'exprimant anonymement) qui disait craindre une amputation des deux jambes.

Benoît Boutron, journaliste à RMC Sport et fils de Philippe Boutron, ce jeudi matin sur RMC/BFM - Capture d'écran RMC / BFM TV

Benoît Boutron poursuit au sujet de son père qui a été opéré plusieurs fois dans un hôpital militaire de Djeddah, en Arabie Saoudite, avant d'être rapatrié : "on a pu le voir, on peut échanger, ça reste limité pour l'instant, ce sont des moments particuliers, il est passé par un service de réanimation, il faut du temps pour récupérer mais les choses avancent petit à petit. Il a très bien été pris en charge, l'équipe médicale d'ASO a été exceptionnelle, et a fait un très bon travail qui fait que mon père est dans un bon état".

Philippe Boutron, ici dans son club de football à Orléans, en 2020 © Radio France - Antoine Denéchère

Concernant les circonstances de l'explosion, rappelons que plusieurs témoignages évoquent l'explosion d'une bombe situé dans le longeron du véhicule que conduisait Philippe Boutron jeudi dernier à Djeddah, deux jours avant le départ du rallye et qu'une enquête pour tentative d'assassinats est ouverte en France par le parquet national antiterroriste, alors que les autorités saoudiennes écartent la poste criminelle. "La crainte qu'on a, c'est que les choses n'aillent pas assez vite. Nous, on veut qu'il y ait des responsables qui soient désignés pour se reconstruire, déjà, et passer à autre chose", souligne Benoît Boutron.

A ses côtés, le co-pilote de Philippe Boutron, Mayeul Barbet, qui était dans le véhicule au moment de l'explosion, a confirmé la thèse de l'attentat sur le plateau de nos confrères.