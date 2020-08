Explosions à Beyrouth : "C'est le chaos", raconte le pompier castelroussin mobilisé sur place

Près d'une semaine après les terribles explosions qui ont fait plus de 150 morts et dévasté une partie de Beyrouth, des secouristes internationaux s'activent dans les décombres. C'est le cas d'un pompier de Châteauroux, parti bénévolement avec l'ONG "Pompiers de l'urgence internationale".

"C'est le chaos. Le port et le centre-ville sont dévastés", raconte Romain Gautier, arrivé à Beyrouth jeudi soir. Ce pompier professionnel de Châteauroux est parti bénévolement, sur son temps de repos, pour apporter son aide aux victimes des terribles explosions de mardi qui ont fait 158 morts et 6.000 blessés dans la capitale libanaise, selon le dernier bilan officiel.

Depuis, les secouristes libanais et internationaux s'activent pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres. Parmi eux, 20 pompiers français de l'ONG "Pompiers de l'urgence internationale". Romain Gautier, qui vit à Argenton-sur-Creuse, fait partie du groupe. "Les immeubles sont encore debout, mais il n'y a plus de carreaux, plus de fenêtres, tout l'intérieur est mis à néant. C'est vraiment une zone de décombres impressionnante", décrit le pompier de 32 ans.

Rechercher des pompiers libanais disparus près de l'épicentre des explosions

Aidés de deux chiens, toute l'équipe est à pied d'oeuvre pour retrouver les pompiers libanais qui étaient en train d'éteindre l'incendie dans l'entrepôt, juste avant l'explosion. "On est à disposition des pompiers de Beyrouth. Notre mission, c'est d'être près de l'épicentre des explosions pour rechercher les camarades libanais portés disparus. Ils étaient en phase de reconnaissance pour adopter une stratégie pour attaquer le feu, et malheureusement, il y a eu la première explosion, puis la seconde. C'était comme AZF puissance 10", explique Romain Gautier.

Romain Gautier, pompier professionnel à Châteauroux, juste avant son départ pour Beyrouth. - Pompiers de l'urgence internationale

Des images qui resteront gravées dans la mémoire du pompier berrichon, qui participe pour la première fois à une mission internationale d'une telle ampleur. "Sur un parcours de sapeur pompier, sur une carrière, forcément il y a des images qui nous marquent. Ces images-là en feront partie", confie-t-il. "Si on a à intervenir sur un feu d'entrepôt en France, il y a de grandes chances que l'on y pense. Parce que là c'était un feu d'entrepôt, comme on peut en vivre chaque année en France dans n'importe quel département".

La capitale libanaise dévastée

Au milieu des ruines et des décombres, le pompier garde tout de même un peu d'espoir. "Malgré le drame, ici les gens restent optimistes et gardent le sourire. Ils ont une énorme faculté à s'adapter. Ils n'ont pas l'air désemparés, ils ont le moral, le sourire et ils nous remercient. C'est impressionnant à vivre", ajoute Romain Gautier. Le pompier de Châteauroux devrait rentrer en France mardi.