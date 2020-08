Explosions à Beyrouth : Vierzon se mobilise pour aider les victimes sur le long terme

Deux terribles explosions ont détruits une partie de la ville de Beyrouth, et fait au moins 171 morts et plus de 6.500 blessés, mardi 4 août. Depuis, des secouristes du monde entier se sont rendus sur place et des appels à la mobilisation ont été lancé un peu partout dans le monde.

À Vierzon, dans le Cher, la municipalité a contacté la Croix-Rouge pour aider les victimes sur place. Une initiative qui vient du docteur Haydar Aad, urologue à l'hôpital de Vierzon, et conseiller municipal en charge de l'humanitaire. Ce franco-libanais a été très ému par le drame. "Quand je vois des vidéos, j'ai la chair de poule. C'est vraiment très impressionnant, quand on s'imagine être sur place, comment les gens ont vécu ça. J'ai suivi les infos au jour le jour, et cela m'a beaucoup choqué", confie le médecin.

Quand on connaît la ville avant, c'est vraiment très impressionnant. Quand je serais sur place, j'imagine que je vais fondre en larmes

"Je passe régulièrement à Beyrouth, j'ai des cousins et des cousines qui vivent là-bas. Je n'ai pas eu de blessés dans ma famille, mais il y a des dégâts matériels dans leurs appartements. C'est vraiment traumatisant", poursuit-il. "Quand on connaît la ville avant, c'est vraiment très impressionnant. On ne peut pas s'imaginer vivre une telle catastrophe. Pour l'instant, je suis encore un peu dans l'abstrait, mais quand je serais sur place, j'imagine que je vais fondre en larmes. Là je me retiens encore, mais quand on voit les images de la ville, quand on la connaît, c'est impressionnant".

C'est donc lui a pris l'initiative de contacter la Croix-Rouge sur place pour savoir comment aider. Avec Maryvonne Roux, adjointe au maire en charge de la santé, ils ont décidé d'attendre de connaître les besoins spécifiques des secours libanais pour envoyer leur aide. "Par expérience, on sait que dans ce genre de situation, tout de suite, à chaud, il y a un élan de solidarité qui s'installe. Sauf que par expérience, on constate que parfois les dons sont faits tous azimuts", explique cette aide-soignante, qui a déjà organisé des missions humanitaires.

Être en "deuxième ligne" pour aider les victimes sur du plus long terme

"Parfois, on arrive avec du matériel très très pointu et finalement sur place, ce n'est pas ce qui manquait. Donc il faut vraiment prendre un peu de recul pour avoir une action ciblée", ajoute-t-elle. Ils se préparent donc à être en "deuxième ligne" pour aider les Libanais, et attendent de connaître les besoins précis de la Croix-Rouge sur place.

Selon les besoins, ils envisagent par exemple d'envoyer une équipe de soignants en renfort. "S'ils ont besoin de médicaments, on fera en sorte de pouvoir leur en fournir. S'ils ont besoin de matériel médical, on sollicitera l'hôpital de Vierzon dans la mesure de leurs possibilités", explique Maryvonne Roux.

La municipalité devrait communiquer dans les prochains jours sur la façon dont les Vierzonnais peuvent aider les victimes à Beyrouth. En attendant, si vous voulez aider, vous pouvez faire un donc aux ONG mobilisées sur place.