Explosions chez Arkema : "Oui on a encore confiance dans les industriels", assure le maire de Champ-sur-Drac

Que faut-il retenir au lendemain de ces explosions sur l'usine chimique Arkema à Jarrie (Isère) ? Selon l'industriel, un problème électrique serait à l'origine de l'incendie, dans une unité de conditionnement de chlorate de sodium. Les habitants dans un rayon d'1 km autour de l'usine ont dû se confiner, à Jarrie et Champ-sur-Drac, le temps de s'assurer qu'il n'y avait pas d'émanations toxiques. Le maire de Champ-sur-Drac, Francis Dietrich, est l'invité de France Bleu Isère ce vendredi 11 novembre.

ⓘ Publicité

loading

France Bleu Isère : D'abord, comment avez-vous vécu la journée d'hier et cette matinée en particulier mouvementée ?

Francis Dietrich : Un peu comme tout le monde, les explosions nous ont alertées, bien évidemment, et on a été également prévenus par le site Arkema, comme c'est prévu d'ailleurs par les procédures. D'abord par des messages qui sont enregistrés, puis ensuite des gens qui nous contactent et qui nous disent que l'incident est en cours. Heureusement, la plupart du temps, lorsque l'on est contacté, ce sont des exercices qu'ils font régulièrement. Et d'ailleurs, hier, il y a eu un exercice le matin aux alentours de 6-6h30, donc c'était un peu prémonitoire. Juste avant l'incident, en réel cette fois.

Avec le recul, 24h après, diriez-vous que l'organisation s'est bien passée ? Certains habitants se sont plaints sur les réseaux sociaux de ne pas avoir entendu les sirènes d'alerte.

Les sirènes ont bien fonctionné, il y a un essai tous les premiers mercredis du mois et les sirènes s'entendent. Après selon les occupations des uns des autres, peut-être que des gens en fonction du bruit chez eux, les sirènes ont été moins perceptibles. Mais ce sont des sirènes assez fortes, des sons modulés qui durent à chaque fois une minute. Donc la sirène retentit trois fois 60 secondes avec une interruption de cinq secondes à chaque fois. Donc non, elles sont entendues. Il y a des gens qui les ont entendu. Après suivant l'éloignement suivant les activités, peut-être que ce sont des choses qui peuvent être corrigées, qui seront mesurées sans doute, y compris par les services de la préfecture. Mais je ne sais pas. Ça a été entendu en tout cas.

Y aura-t-il justement un retour d'expérience, un bilan ? Avez-vous identifié en tant que maire des points à améliorer ?

Les points à améliorer déjà à notre niveau à nous, lorsqu'on est dans cette situation-là, on déclenche ce qu'on appelle notre "plan communal de sauvegarde". Là, on l'a déclenché à titre préventif, on a relayé les informations au niveau des trois écoles, auprès des établissements sensibles, chez les commerçants et également auprès de la population, par les panneaux lumineux, le site internet, la page Facebook. Et puis, bien évidemment, il fallait répondre aux appels téléphoniques des habitants qui, pour certains, étaient inquiets. Le but était bien sûr de les rassurer. Donc ce travail-là, il a été fait immédiatement à la fois par les membres du personnel qui étaient présents dans cet horaire-là, et puis par les élus qui ont été mobilisés pour mettre en place, à titre préventif, ce plan communal de sauvegarde.

Après, la sirène n'a pas retenti immédiatement puisque le début de l'incendie, c'était un petit peu avant 8 heures. Et puis, c'est lorsque le "plan particulier d'intervention" a été déclenché par la préfecture à 9h20 que la sirène a retenti. Elle n'a pas retentitdès le début de l'incident. Il n'y avait pas de raison non plus que cette sirène retentisse trop vite.

Y a-t-il des systèmes d'alerte par SMS, est-ce que vous y réfléchissez ?

On a un système de ce type. On prévient la population par Cedralis. On a relayé les différents communiqués de presse à la fois de la préfecture et d'Arkema. C'est un problème qui était sur la commune voisine et sur le site Arkema. La commune de Champ-sur-Drac bien évidemment est impactée par ça. Mais dès que le préfet déclenche le plan particulier d'intervention, on est aux ordres de la préfecture et lui, il a déclenché les sirènes d'alerte. Cela a obligé toute la population à se mettre à l'abri.

Demandez-vous aux industriels plus de vigilance ? Depuis dix ans, on voit que le nombre d'accidents sur les sites Seveso augmente.

On est très attentifs, effectivement. Déjà, on est rassuré quand on sait qu'ils font des exercices régulièrement. La commune en fait également. D'ailleurs deux jours avant, on avait, avec l'aide de l'IRMA, l'institut des risques majeurs, effectué un exercice de gestion des incidents auprès du personnel. On développe nous aussi une culture du risque. Je pense que les industriels ont effectivement une culture du risque, d'autant plus que les sites sont classés Seveso. Oui on a confiance en eux. Si on n'a plus confiance, on ne peut plus fonctionner normalement si on émet des doutes sur ce qu'ils font. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas vigilant.