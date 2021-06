"La Méditerranée continue d'être un cimetière": l'expo photo de SOS Méditerranée fait une halte à Montpellier

L'association SOS Méditerranée avait programmé son exposition photographique itinérante à Montpellier en juin pour se faire entendre alors que le sommet Afrique-France devait se tenir à Montpellier au mois de juillet. Le sommet a été reporté à octobre mais SOS Méditerranée a fait le choix de maintenir son événement. L'exposition est ouverte au public du 15 au 30 juin dans les jardins de la maison des Relations Internationales, sur l'esplanade Charles De Gaulle à Montpellier.

15 panneaux de 2 mètres sur 1,2 mètres réalisés par des photographes embarqués depuis 2016 à bord de l'Aquarius puis de l'Ocean Viking, des navires affrétés par SOS Méditerranée pour sauver en mer les hommes, femmes et enfants qui fuient la Libye, menacés de noyade dans des embarcations de fortune. Inaugurée à Sète, cette expositions itinérante s'arrête donc pour 15 jours à Montpellier.

Une exposition qui retrace les étapes d'un sauvetage en mer

L'un des objectifs est "de sensibiliser le public sur les trois missions de SOS Méditerranée, explique Agnès Defrance, co-référente de l'association dans l'Hérault, sauver, protéger, témoigner, sauver et protéger les personnes qui risquent de mourir en mer et témoigner de ce qu'elles vivent, de ce qui se passe en Lybie, témoigner de la mission de SOS Méditerranée dans cette zone de méditerranée centrale dans laquelle le sauvetage en mer n'est pas assuré par les Etats".

L'exposition a été conçue pour présenter au public ce qu'est un sauvetage, avec toutes ses étapes, depuis le moment où une embarcation en détresse est repérée jusqu'au débarquement à terre dans un port sûr. Pour Jean-Pierre Lacan, co-référent de SOS Méditerranée dans l'Hérault, "c'est toute l'histoire de l'association, avec les moments dramatiques mais aussi les moments plus joyeux, comme les naissances même si pour les mères...les mères, comment dirais-je, elles sont passées par des moments totalement affreux, quasiment indicibles avec des viols. Souvent l'enfant n'est pas désiré. Mais l'enfant, c'est aussi la vie et c'est aussi l'espoir". Quatre bébés sont nés sur l'Aquarius dont la petite Mercy, née le 27 mars 2017 et qui a donné le titre de la chanson de Madame Monsieur qui avait représenté la France l'Eurovision en 2018.

Une exposition pour sensibiliser le public et rappeler que les Etats ne respectent pas le droit maritime

Depuis 2014, 20 000 personnes sont mortes en Méditerranée, l'association est là aussi pour rappeler que "la Méditerranée continue d'être cimetière, déplore Agnès Defrance, 130 personnes ont perdu la vie dans le naufrage qui a eu la nuit du 21 au 22 avril, complètement abandonnées au milieu de la Méditerranée. La situation ne s'améliore pas, l'Union Européenne n'a toujours pas mis en place un système de sauvetage et de débarquement pérenne et correct. Donc, on se doit d'y être pour parler l'absence des Etats".

SOS Méditerranée propose par ailleurs une journée de rencontres le 26 juin :

• 15h : Introduction par Sophie Beau, co-fondatrice et directrice de SOS MEDITERRANEE et projection du film « Mal de Mer », du photographe à bord Anthony Jean

•15h30 : Grands témoins :

- Alpha Kaba, journaliste, rescapé de l’Aquarius

- Emmanuelle Chaze, journaliste France 24 embarquée à bord de l’Ocean Viking et Emilien Urbach, journaliste à l’Humanité et bénévole à SOS MEDITERRANEE

• 16h20 : Table ronde : « Méditerranée : carrefour des civilisations et chaos humanitaire » avec Luc Long, archéologue ; Agnès Sajaloli, Directrice mémorial du camp de Rivesaltes ; Me Alexandrine Vieitez, présidente Juristes sans frontière, Emmanuelle Chaze, journaliste France 24 embarquée à bord de l’Ocean Viking, avec Emilien Urbach, journaliste à l’Humanité.

• Moments musicaux avec Barbara Dérathé, soprano ; Louis Martinez, guitariste, auteur-compositeur, fondateur et directeur du festival Jazz à Sète ; Marianne Aya-Omac, chanteuse.

• 17h40 : Focus sur Nécropolis avec Arkadi Zaides, chorégraphe et Geert Ates, ONG United, présenté par les journalistes Emilien Urbach et Emmanuelle Chaze.

• 18h10 : Table ronde : « SOS MEDITERRANEE : Nous sommes tous sauveteurs ! » avec Arkadi Zaides (chorégraphe) ; Geert Ates (ONG United) ; Louis Martinez (musicien) ; Patrick Coulet (président CMCAS-Languedoc) ; Clare Hart (élue métropole) ; Sophie Beau, co-fondatrice de SOS Méditerranée, et directrice de SOS MEDITERRANEE France avec les journalistes Emilien Urbach et Emmanuelle Chaze.

une photographie de Laurin Schmid © Radio France - Claire Moutarde

Hara Kaminara © Radio France - Claire Moutarde

Agnès Defrance, co-référente de SOS Méditerranée 34 Copier

Jean-Pierre Lacan, co-référent de SOS Méditerranée 34 Copier