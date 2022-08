L'expo Van Gogh a accueilli près de 24.000 visiteurs en un mois à Toulouse

L'exposition Van Gogh, installée à l'espace Bazacle à Toulouse, cartonne. Entre le 6 juillet et le 3 août, elle a accueilli 23.773 visiteurs, soit entre 800 et 1.000 visiteurs par jour en moyenne. "Nous sommes pleinement satisfaits", dit l'organisateur, Fabio Di Gioia, qui espère une prolongation. Elle doit se terminer normalement le 30 septembre.

Des places en septembre

Cette exposition a déjà tourné à Berlin, Boston ou New York et a conquis six millions de visiteurs depuis 2017. Elle est immersive et propose de plonger au cœur de centaines de chefs d'œuvre du maître hollandais du XIXe siècle. La Nuit étoilée, Les Tournesols, Champ de blé aux corbeaux, La chambre à coucher, se matérialisent sous nos yeux.

ll reste encore des places à Toulouse, mais pour le mois de septembre. Il faut quand même compter 15 euros par adulte.