Exposition "La science taille XX elles" à Grenoble : "Il y a un plafond de verre, la place des femmes stagne"

Comment donner envie aux jeunes filles d'embrasser une carrière scientifique ? D'oser se dire qu'elles peuvent être physiciennes, neurologues, etc...? La première étape est de rendre visible les femmes qui le sont, pour montrer que cela est possible. Vingt portraits de femmes trônent ainsi au jardin de ville depuis dix jours - et jusqu'au 5 décembre. Une exposition à ciel ouvert pour lutter contre le manque d’effectifs féminins dans le domaine scientifique. "On souhaite que les petites filles s'identifient à ces scientifiques", confirme sur France Bleu Isère Fairouz Malek, chercheuse au CNRS, coordinatrice de l'exposition et représentante de l'association Parité Science à Grenoble.

France Bleu Isère : Pourquoi cet impératif de rendre visible les femmes scientifiques ?

Fairouz Malek : On a voulu importer cette exposition - qui existait déjà à Toulouse, à Paris et à Lyon - pour la simple raison que nous voulons inciter les filles et les femmes à faire de la science parce qu'elles sont encore très, très, peu nombreuses dans les métiers scientifiques.

Vous, personnellement, dans vos études par exemple, ou dans votre vie professionnelle, vous ressentez ce rabaissement des femmes scientifiques ?

En fait, ce qu'on ressent, c'est que depuis déjà plus de 50-60 ans. Il y a eu une progression fulgurante de la présence des filles dans les dans les études scientifiques et dans les métiers scientifiques. Par contre, depuis un peu plus de dix ans, cette proportion est stagnante. Il y a un plafond de verre. Depuis maintenant 10-15 ans, il y a environ entre 25 et 30% de filles dans les filières scientifiques et encore moins dans les métiers scientifiques. Et ça stagne.

Et ce alors qu'elles sont majoritaires, par exemple, en baccalauréat scientifique. Comment on explique ce plafond de verre ? Quels sont les freins qui persistent encore ?

C'est en grande partie dû à l'éducation des filles, aux stéréotypes qui ne partent pas, qui deviennent des traditions. On va dire à une fille "faire des maths c'est trop difficile pour elle", on va l'empêcher de penser qu'elle peut être un ingénieur. Les filles, sont à peu près 50% en filière scientifique, en bac S. Et lorsqu'elles arrivent au moment de faire des choix pour l'université, eh bien, on les retrouve pas. Donc, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, dans leur parcours, leur vie, elles ont été influencées par des idées, des stéréotypes, des recommandations issus de la famille et de la société.

Ça se manifeste comment ? Comment vous, encore aujourd'hui, vous le percevez ?

C'est très simple. Oui, ce sont des remarques et ça commence déjà dès que l'enfant est né. On va dire à la fille "tu mettras du rose et tu joueras à la poupée". On va dire à la fille "les maths, c'est trop difficile pour toi". Lorsqu'elle ira au collège ou au lycée, on lui dira "Oh non, ce n'est pas fait pour toi, ce métier, choisis plutôt une filière littéraire, c'est mieux pour les filles, l'art et la littérature c'est pour les filles et les maths, pour les garçons". En fait, tous ces stéréotypes perdurent depuis des siècles et des siècles et ils sont encore parmi nous. Et c'est pour ça qu'on souhaite montrer aux filles que non, ce n'est pas vrai : les filles, elles peuvent aller faire des métiers scientifiques, elles peuvent être techniciennes, ingénieures, chercheuses et elles peuvent être professeures. Il n'y a aucun frein à ça si elles le souhaitent.

Le but de cette exposition, c'est de donner de nouveaux modèles de femmes scientifiques aux jeunes étudiantes. Ça a un réel impact ensuite pour elles ?

Plus encore que les étudiantes, cette exposition est pour le public. Comme vous l'avez vu, elle est au jardin de ville de Grenoble. Elle est pour les jeunes, les vieux, les couples, elle est pour les filles et les garçons. Le but est de donner une image de ce qu'est une femme scientifique aujourd'hui. On n'a pas voulu faire une exposition de femmes "géantes", telle Marie Curie, mais on a voulu montrer les femmes d'aujourd'hui dans les métiers scientifiques, qui font la science d'aujourd'hui. Les gens qui vont passer au jardin de ville pourront se dire "Oh c'est une femme comme maman ou comme moi, elle est physicienne, neurologue, etc.". On veut donner une image de la femme d'aujourd'hui pour que les jeunes filles et les petites filles s'identifient à ces scientifiques et qu'elles puissent, dans le futur, faire aussi des métiers scientifiques.