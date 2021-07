PHOTOS : Exposition "Tatoueurs Tatoués" à Nice : que dit votre tatouage?

L'exposition "Tatoueurs Tatoués" a battu tous les records depuis sa première ouverture à paris en 2015 au musée Jacques Chirac au Quai Branly (800 000 visiteurs à Paris et plus de 2 millions de visiteurs dans le monde). L'expo fait depuis une tournée mondiale jusqu'en 2026. Aujourd'hui elle s'arrête à Nice jusqu'au 31 octobre 2021.

Derrière le choix d'un tatouage on découvre souvent une petite histoire intime. France Bleu Azur est allé à la rencontre des azuréens qui ont un jour décidé d'inscrire un événement de leur vie, ou bien un trait de leur caractère au fil de leur peau. L'occasion pour eux de nous confier l'histoire parfois cachée à l'origine d'un choix de tatouage.

SANTIAGO : "Le côté révolutionnaire et engagé, du côté français comme du côté sud américain"

Santiago © Radio France - Alexandre Mottot

"Enlevé avec mes origines France et Chili, c'est ce qui me représente le plus, je pense, le haut du point en bleu blanc rouge avec le drapeau de la France et de bas du poing avec le poignet du drapeau du Chili pour représenter mes origines. Du coup, j'ai fait un poing levé parce que ça me parle autant le côté révolutionnaire et engagé, du côté français comme du côté sud américain, ça représente pas mal entre la Révolution française et pareil au Chili avec le coup d'Etat. Du coup, je me suis engagé avec mes origines. Ça me correspond plutôt pas mal. Ça ne reflète pas continuer. Le poing levé, quoi qu'il arrive"

LIONEL : le "Hakuna Matata" thaïlandais

Lionel et son tatouage thaïlandais © Radio France - Alexandre Mottot

"Une écriture thaïlandaise qui veut dire "Maï Peun Raï", c'est à dire "pas de problème:" sur le poignet à l'intérieur pour me rappeler qu'il n'y a jamais de problème grave. Les Thaïlandais disent tout le temps ça. Un jour, j'ai été bourré dans un bar en Thaïlande et il y avait un tatoueur à côté. Donc on est partis en délire d'aller se faire tatouer ça. Ça me rappelle surtout que les Thaïlandais sont un peu dans cette philosophie là. C'est le "hakuna matata" thaïlandais. En fait, ça veut dire pas de soucis."

CHLOE : "Chaque fleur représente une personne importante qui m'a aidé dans ma vie."

Chloé : "des fleurs pour ceux qui m'ont aidé" © Radio France - Alexandre Mottot

"Un serpent entouré de fleurs et de feuilles sur l'avant bras gauche et qui représente le serpent, en fait, il représente le cycle de ma vie. En fait, chaque fleur représente une personne importante qui m'a aidé dans ma vie. Il y en a déjà qui représentent des gens de ma famille et des amis. Ça montre en fait qu'il y a des gens qui m'ont aidé à avancer, que je ne suis pas toute seule, que je suis entourée. Dès que je le vois, je sais que je suis entourée. Il y a plusieurs années, j'ai fait une dépression et du coup, quand je l'ai fait, _ça m'a prouvé qu'il y avait des gens qui étaient là pour m'aider_, pour me relever. Et dès que je le vois, ça me fait penser qu'il a encore des gens qui vont m'apporter quelque chose et que je leur apporte quelque chose en retour. Donc, j'ai fait ma propre histoire sur mon tatouage".

NICOLAS : "J'ai attendu 40 ans pour le faire"

Nicolas © Radio France - Alexandre Mottot

"Il s'agit d'une planète avec une petite fusée sur l'avant bras gauche. Ça représente ma passion pour la science fiction. C'est mon premier tatouage. J'ai attendu 40 ans pour le faire. Il m'a fait d'autant plus plaisir, celui là, que j'ai attendu longtemps. J'en ai fait un deuxième juste après le troisième".

WiLL : "Je me suis réapproprié le nom de famille de ma mère"

Will "Je me suis approprié le nom de famille de ma mère" © Radio France - Alexandre Mottot

"Le tatouage du nom de famille de ma mère, qui est très important pour moi parce que j'ai été élevé par ma maman et c'est très injuste souvent parce qu'on a le nom du papa. Même s'il se barre, on n'a pas grand chose qui nous reste de la maman. Donc je me suis tatoué le nom de famille de ma mère pour expliquer mon histoire. Je me suis réapproprié le nom de famille de ma mère. Même s'il n'y a pas besoin de se faire un tatouage pour que ma mère connaisse la proximité et l'amour que j'ai pour elle, pour moi, c'est important de le notifier, c'est le tatouage qui m'a fait énormément de bien à faire."

Will est tatoueur, il tient le salon de tatouage "l'Art du noir" à Nice

NALIA : "un symbole pour la vie et pour l'amour et pour la liberté"

Nalia : "un symbole pour la vie et pour l'amour et pour la liberté" © Radio France - Alexandre Mottot

"Deux coeurs! Ça veut dire l'amour et un double coeur ça fait des papillons pour la liberté. C'est un symbole pour la vie et pour l'amour et pour la liberté. Mon copain a trouvé ça super chouette. Il a fait le même tatouage. C'est une belle preuve de l'amour".

MAYA : "les coordonnées GPS de l'endroit où j'ai trouvé mon petit chien"

Maya : "les coordonnées GPS de l'endroit où j'ai trouvé mon petit chien, à Tahiti" © Radio France - Alexandre Mottot

"Ce sont les coordonnées GPS et c'est l'endroit où j'ai ramené mon chien à Tahiti, voilà. Et du coup, je me suis fait tatoué l'endroit exact. Là bas, il y a beaucoup de chiens errants. Un jour, on se promenait sur la plage et on a trouvé un tout petit chien abandonné et on l'a ramené. On voulait laisser là bas à une association, mais on lui a pris un billet d'avion et on l'a ramené avec nous ici. Maintenant, mon chien est bien avec nous. Disons que mon tatouage me fait penser à Tahiti et Tahiti me rappelle forcément mon chien parce que c'est un peu l'élément clé de mon voyage. Mon tatouage est sur la côte parce que c'était moins visible et que c'était plus personnel que je gardais pour moi".

ANTONIO : "sous le signe d'Apollon"

Antonio : "sous le signe d'apollon" © Radio France - Alexandre Mottot

"C'est l'image traditionnelle d'Apollon. Le choix du dessin, c'était parce que c'est mon signe zodiacal. Il y a le visage d'Apollon au milieu. Et puis il y a tous les rayons de soleil tout autour. Je l'ai fait parce que je cherchais quelque chose qui rappelle le Soleil. Et finalement, j'ai une collègue au travail. Je voulais quelque chose qui était lié à la mythologie grecque et c'est elle qui m'a dit pourquoi pas Apollon? Le mythe Apollon, la divinité du soleil. Il y a des gens qui le font juste parce qu'ils aiment le dessin. Moi, je préfère toujours qu'il y ait quand même quelque chose qui est rapporté, soit à ma vie, à mon histoire. Du coup, je préfère comme saison l'été ou le printemps parce que je peux mettre des shorts aux maillots de bain".

EVELYNE : "les trois entités indiennes , le passé, le présent, l'avenir"

Evelyne : les trois entités indiennes le passé, le présent, l'avenir © Radio France - Alexandre Mottot

"Je suis allée en Inde avec mon fils, puis on a fait des tatouages sur les deux avant bras. C'est Ohm les trois entités indiennes, les trois divinités. Parce que j'ai trouvé que c'était bien et que ça me faisait du bien. J'ai lu pas mal de livres là dessus. Quand je les vois je pense à la sérénité. Alors il y a aussi le passé, le présent de l'avenir. Ça, ça veut dire les trois choses."