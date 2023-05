Expulsé de la maison qu'il louait depuis 35 ans, un septuagénaire malade d'un cancer saisit la justice

Cela faisait 35 ans que Roger Duhamel vivait dans cette maison d'un quartier cossu de Bois-Guillaume. Une petite maison dans laquelle il avait emménagé en 1987 et qu'il a régulièrement entretenue comme si c'était la sienne. Un locataire modèle, un voisin sans histoire. Mais le 5 avril dernier, Roger a du plier bagage en quelques heures. "Ils sont arrivés à 9 heures et quart et à midi j'étais parti. Deux valises, une trousse de toilette et quelques affaires et je suis parti, j'étais obligé de partir" raconte le septuagénaire, encore sous le choc un mois plus tard.

Colère et consternation

L'épilogue d'un bras de fer engagé depuis trois ans avec la propriétaire, au terme d'une procédure judiciaire entamée il y a trois ans. En avril 2020, la fille du propriétaire décédé de Roger lui signifie son congé pour vendre la maison. Il a six mois pour partir. Quelques semaines plus tard, le septuagénaire entame des démarches pour trouver un logement. Sans succès. Roger a moins de mille euros de retraite et même dans le parc social, dans le secteur où il vit depuis plus de trente ans, il ne parvient pas à se reloger. Son avocat, François Aguéra, saisit alors la justice, estimant que la procédure engagée par la propriétaire n'a pas été respectée. Le juge des contentieux et de la protection donne raison à Roger en première instance, mais la Cour d'Appel lui donne tort. Il doit donc quitter la maison. En février 2023, Maître François Aguéra saisit alors la préfecture de la Seine-Maritime d'un recours gracieux, car entretemps, on a diagnostiqué un cancer de la prostate à son client. La préfecture interdit donc l'expulsion du septuagénaire tant qu'une solution d'hébergement, au moins provisoire, n'est pas trouvée pour lui. Mais le 5 avril, et malgré l'appel téléphonique de son avocat, un huissier et la police procèdent à l'expulsion du locataire. "C'est à la fois de la consternation et de la colère parce que je ne comprends pas comment on peut avoir le coeur d'agir de la sorte contre un locataire qui ne devrait susciter qu'un minimum de compassion et d'aide" confie Maître Aguéra.

"Je suis fatigué, je n'en peux plus"

L'huissier mis en cause, Pascal Lainé, n'a pas souhaité s'expliquer. "Secret professionnel" fait il répondre par son secrétariat. Maître Aguéra a donc à nouveau engagé une procédure, cette fois devant le juge de l'exécution, pour faire annuler l'expulsion mais en attendant, Roger est totalement désemparé. "Je vis chez une amie, quelques fois je suis dans ma voiture ou je vais à Paris voir des amis, mais j'ai pas mes affaires, j'ai rien et puis je suis fatigué, j'en peux plus" explique l'homme épuisé par la situation et affaibli par son traitement. Le juge doit se prononcer le 24 mai prochain. S'il décide d'annuler l'expulsion, Roger Duhamel pourrait alors réintégrer son domicile. Son avocat a également déposé un pourvoi en cassation qui doit être examiné dans les mois qui viennent.

