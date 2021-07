Expulsé du squat de la Révolution, Marcia Maymouma bat le record de la Haute-Vienne au 100 mètres

Du haut de ses 26 ans, Marcia Mayouma détient aujourd'hui le record du 100 mètres de la Haute-Vienne. Sous les couleurs de son club du "Limoges Athlé", le sprinter a battu son record en 10 secondes 71 (ancien record à 10s73) ce week-end durant l'Open de France d'athlétisme d'Evry-Bondoufle.

Ce jeune Congolais revient de loin car le 7 juillet dernier, il avait fait partie de la centaine de personnes expulsées du squat de l'avenue de la Révolution à Limoges. Depuis cet épisode, qui l'a profondément marqué, le jeune homme n'a jamais baissé les bras : "J'ai mis mes problèmes de côté pour me concentrer sur mes objectifs. Durant la course, je me suis dis "Vas-y, vas-y, vas-y Marci". Je me suis dit que j'allais tout donner, tout donner pour les couleurs du Limoges Athlé."

Fierté du Limoges Athlé

Son entraineur, Séquiné Traoré, a lui aussi toujours cru en son sprinter. Pour ce coach, qui est aussi le directeur sportif du Limoges Athlé, Marcia a puisé dans cette expulsion une "niaque" supplémentaire pour battre ce record : "Toute cette rage qu'il a accumulé, il arrive à la transmettre dans les compétitions."

Marcia est un exemple pour Séquiné Traoré : "Il montre que quand on veut, on peut y arriver. J'espère que cette détermination fera qu'un jour il pourra obtenir une carte de séjour pour vivre sur le territoire."

Marcia Mayouma est aujourd'hui toujours menacé d'expulsion. Originaire du Congo, il se dit en danger s'il rentre dans son pays d'origine. Pour Marcia, le "Limoges Athlé" est sa famille. "La saison est terminée, ils vont partir en vacances. Je vais me retrouver un peu seul", annonce le sprinter. "Je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain, mais ce n'est pas finit comme on dit : "Le meilleur reste à venir !""

Le jeune athlète pense déjà à la saison prochaine, à la conquête de nouveaux records.