Extension de Center Parcs dans l'Eure : la population consultée

Les Barils, France

300 nouveaux cottages, 22 maisons dans les arbres sur 30 hectares, c'est un chantier gigantesque qui attend le domaine des Bois Francs, dans l'Eure, le premier center parcs ouvert en France en 1988. L'intercommunalité Normandie Sud Eure, dont le siège est à Verneuil d'Avre et d'Iton, veut consulter la population pour modifier le P.LU. sur deux communes (Les Barils et Pullay) avant que ce chantier ne démarre. Cette consultation préalable n'est pas obligatoire, mais "c'est un souci de d’ouverture et de transparence" explique Lars Hallier, le directeur du domaine des Bois Francs. Plusieurs réunions et débats publics sont donc organisés pour recueillir les avis et les observations de la population. Des rencontres organisées sous l'égide de la Commission Nationale du Débat Public, qui a nommé deux garantes pour suivre la concertation.

Pendant le chantier, deux trous du parcours de golf seront sacrifiés pour permettre la construction de cottages © Radio France - Laurent Philippot

Le calendrier des consultations

Samedi 9 mars, de 10h30 à 15h00 - débat mobile à Center Parcs

Vendredi 15 mars, 18h30 - salle Maurice Durey, Les Barils

Mardi 19 mars, 18h30 - salle polyvalente, Pullay

Samedi 30 mars, de 9h00 à 13h00 - débat mobile sur le marché de Verneuil d'Avre et d'Iton

À terme, le parc du château accueillera une ferme animalière © Radio France - Laurent Philippot

l’Intercommunalité Normandie Seine Eure met en ligne sur son site un document de 81 pages sur la régénération et l'évolution du Domaine des Bois Francs, qui détaille le projet et ses impacts environnementaux, routiers ou économiques. La concertation préalable dure du 9 mars au 9 avril. Les garantes de la CNDP rendront leur rapport le 9 mai ainsi que leur bilan de concertation. L'enquête publique aura lieu en juin/juillet de cette année. Le permis de construire sera déposé dans la foulée. En septembre l''intercommunalité pourra modifier son plan local d'urbanisme et la préfecture délivrer son autorisation environnementale. Le groupe Pierre et Vacances espère une ouverture du nouveau domaine des Bois Francs au printemps 2022.