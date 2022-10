Extension de l'Aéroport Nice Côte d'Azur confirmée, le collectif citoyen 06 : "Le combat va continuer"

Le prolongement du terminal 2 de l'aéroport Nice Côte d'Azur est-il sur la rampe de lancement ? En tout cas la justice rejette le recours du collectif Citoyen 06.

Du côté de l'aéroport de Nice, on se réjouit de cette décision de justice. Il souligne également que dans son jugement, le tribunal administratif estime que "le projet n'a pas pour effet d'accroitre de façon sensible et certaine le trafic aérien".

Thierry Bitouzé est le co-fondateur de ce collectif. Il affirme que rien n'est terminé et que les travaux sont encore loin de commencer.

Faites-vous appel de cette décision ?

"On est en train d'en discuter avec notre avocate Corinne Lepage et avec l'ensemble des parties prenantes. Le combat va continuer. À la place des investisseurs et des actionnaires, je me poserais deux fois la question de construire cette extension. Si nous faisons appel et que nous gagnons, ils devront déconstruire à leurs frais."

"C'est un mensonge. La MRC, qui est l'autorité environnementale garante du ministère de l'Écologie, a fait un rapport de 53 pages depuis longtemps disant que l'étude d'impact de l'aéroport de Nice est d'une vacuité totale. Il est vide, il est insuffisant. Il ne prend pas en compte ni les effets de gaz à effet de serre, ni les pollutions, ni les bruits, ni le transport routier. Rien, rien n'est fait.

Alors comment expliquez-vous que votre liste de 15 arguments ne l'a pas emportée au tribunal ?

"Ces 15 arguments sont le fruit d'un travail d'un cabinet, un des plus grands cabinets environnemental de France, qui est le cabinet de Maître Corinne Lepage. Nous sommes en face d'une décision incompréhensible, révoltante mais d'abord incompréhensible. Vous avez des politiques, y compris le préfet le représentant de l'Etat ou Christian Estrosi qui est censé garantir la sécurité, ne pas participer à ce réchauffement climatique, un tribunal administratif, tout ça est aligné. Tous ces gens sont alignés sur des mensonges. Je tiens à la disposition de tous les auditeurs les documents qui prouvent ces mensonges."

On a l'impression que vous dénoncez des pressions ? Allez-vous jusque là ?

"Bien entendu, c'est un réseau classique. Qui est le grand vainqueur de cette affaire ? C'est le réchauffement climatique. Qui est le grand vainqueur ? C'est la pollution. C'est le domaine de l'argent, c'est l'intérêt privé. La question qu'on doit se poser ensemble et que j'invite vos auditeurs et l'ensemble des médias à relayer, c'est comment fonctionne ce système local niçois ? Est-ce qu'il est au service de l'intérêt général ? Ou est-ce qu'il est au service des mensonges et de l'intérêt particulier de l'argent ?"

Bien évidemment Christian Estrosi est le bienvenu sur l'antenne de France Bleu Azur pour vous répondre. Christian Estrosi qui dit vouloir végétaliser la ville et la métropole ?

"Christian Estrosi a pris un engagement sur l'écologie. Je ne dis pas qu'il ment sur cet engagement. J'affirme ici, avec l'ensemble de nos études, que je tiens à disposition des auditeurs, qu'il n'y arrivera jamais. Il sera obligé de mentir, obligé de tricher."