Extension du pass sanitaire à Rennes, "ce sera PCR tous les deux jours" pour ces non vaccinés

L'extension du pass sanitaire aux cafés, bars et restaurants aussi bien à l'intérieur qu'en terrasse est une contrainte mal vécue par les personnes non vaccinées à Rennes. Certains imaginent déjà des combines.

"Ca va être plats à emporter", imagine déjà Mélanie. Cette bretonne d'origine, revenue pour les vacances, est résignée face à l'extension du pass sanitaire. Vivant en Espagne, elle n'est pas encore vaccinée et profite une dernière fois sans contrainte d'un restaurant en terrasse sans contrainte à Rennes (Ille-et-Vilaine), ce dimanche 8 août. "Et pour les soirées bière en terrasse ? Ah non ça aussi c'est pas possible ... et bien à emporter ou à la maison. Ca va donner un autre ton aux vacances, surtout au mois d'août."

Lundi 9 août il faudra présenter une preuve de vaccination complète ou le résultat d'un test au coronavirus négatif. Pour Isabelle, pas vaccinée non plus, "ça va être un calcul entre la douleur du coton-tige et le plaisir du restaurant. Ca ne va pas être une balance bénéfice-risque mais une balance douleur-plaisir." Elle se voit mal s'offrir un restaurant au prix d'un coton-tige enfoncé profondément dans le nez.

"Dans mon entourage il y aura de la triche"

La contrainte est mal vécue par Bastien, sur une table un peu plus loin. Il se dit "pas encore convaincu par ce vaccin" et a choisi de repousser le plus possible l'échéance. "En attendant pour garder ma liberté et pouvoir sortir c'est PCR tous les deux jours." Une solution qu'il reconnaît comme loin d'être idéal. "Peut-être qu'à un moment je serais obligé de changer d'avis et aller me faire vacciner mais en attendant je retarde le plus possible", explique ce Rennais.

D'autres réfléchissent déjà à des combines. Comme Aurélie qui sait déjà qui assure connaitre "des bars et des restaurants chez qui j'irais sans pass. Je sais déjà que dans mon entourage il y aura de la triche. Les commerçants ne vont pas forcément jouer le jeu, et entre clients les pass vont circuler."Elle a déjà reçu sa première injection et attend une deuxième dose prévue pour le 20 août. La vaccination ne s'est pas faite pour des raisons médicales pour elle, mais bien par contrainte. "Même si on ne veut pas le faire, on est bien obligé sinon on n'aura plus de vie. J'ai fait le vaccin essentiellement pour mes enfants, je ne veux pas les priver de plein de choses", concède Aurélie.