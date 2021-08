Extension du pass sanitaire : les réactions des professions concernées en Île-de-France

La loi relative à la gestion de la crise sanitaire, qui instaure l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants a été validée ce jeudi par le Conseil constitutionnel. Pour tous les professionnels franciliens concernés par cette extension du pass sanitaire, c'est un nouveau coup dur.

Une mise en œuvre "inapplicable" dans les hôpitaux

Dès lundi prochain, 9 août, le pass sanitaire sera obligatoire pour les visiteurs ou les patients non urgents dans les établissements de santé et les maisons de retraite, si cela ne représente pas un "obstacle à l'accès aux soins" indique le Conseil constitutionnel.

Déjà l'agressivité à l'hôpital elle existe, mais là, ça va engendrer quoi ? De la violence ?

Cette nouvelle mesure est jugée "inapplicable" par Asdine Aissiou, secrétaire général de la CGT de l'Hôpital de la Pitié Salpétrière et secétaire du CHSCT. "A l'hôpital, il y a énormément de passage, les patients, les visiteurs, les intervenants... Qui va les contrôler ? Des agents de sécurité et des cadres de service qui ne sont pas habilités ? C'est pas possible !" s'indigne le représentant syndical. Asdine Aissiou s'inquiète aussi de la réaction des patients et des visiteurs : "Déjà l'agressivité à l'hôpital elle existe, mais là ça va engendrer quoi ? De la violence ?"

"Coup dur sur coup dur" pour les restaurants et les centres commerciaux

Déjà appliqué dans les lieux culturels et de loisirs depuis le 21 juillet dernier, désormais, il faudra aussi présenter son pass sanitaire dans les cafés et les restaurants, y compris en terrasse. Et ce dernier point fait bondir les professionnels du secteur. David Zenouda, gérant du Café A dans le 10e arrondissement de Paris, craint de ne pas voir revenir sa clientèle : "Est-ce que nos clients vont adhérer à ce contrôle ? Je rappelle qu'il y a 52% de la population qui est vaccinée, donc potentiellement 48% de nos clients qui ne viendront pas !".

Economiquement c'est compliqué, on a pas les touristes étrangers, on a le mauvais temps et on a cette mise en place du pass sanitaire... C'est coup dur sur coup dur !

Pour faire les choses dans les règles de l'art, et parce que son personnel ne peut pas tout gérer, le restaurateur va devoir embaucher une personne supplémentaire à l'accueil pour contrôler les clients. "Economiquement c'est compliqué, on a pas les touristes étrangers, on a le mauvais temps et on a cette mise en place du pass sanitaire... C'est coup dur sur coup dur !". Pour les centres commerciaux, les contraintes sont aussi énormes selon les gérants. "A la rentrée, ça va être une hécatombe !"alerte Franck Hayat, président de l'association des commerçants des centres commerciaux d'Ile de France. "Cela va être très compliqué, les files d'attente, gérer la tension avec les clients... J'espère que les préfets vont avoir l'intelligence de gérer ça au cas par cas". L'extension du pass sanitaire à certains centres commerciaux se fera "au-delà d'un certain seuil défini par décret" et si "la gravité des risques de contamination" à l'échelle d'un département le justifie.