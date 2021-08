Extension du pass sanitaire : une mesure difficile à appliquer selon des restaurateurs d'Ile Rousse

Le pass sanitaire devient obligatoire à partir de ce lundi 9 août dans un grand nombre de lieux publics dont les hôtels, les avions, les trains mais aussi les restaurants. Une nouvelle mesure sanitaire pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 et qui provoque beaucoup de perplexité contre elle chez les restaurateurs d'Ile Rousse en Haute Corse.

Avant de se mettre à table, on vous demandera une preuve que vous êtes complétement vaccinés contre le covid-19 ou un test RT PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures.

Les terrasses de la place Paoli sont pleines à cette période de l'année et Marcel le propriétaire d'un des cafés imagine difficilement des contrôles du pass sanitaire. "Ce n'est pas applicable ici. La terrasse est ouverte aux quatre vents, il faudrait faire une entrée, une sortie et ce n'est pas possible, donc contrôler les gens qui arrivent et qui s'assoient c'est du domaine de l'impossible", juge-t-il.

Les restaurants de plage perplexes

Un peu plus loin Michel, gère le restaurant Le Marinella sur la plage. Entre la terrasse et les transats au bord de l'eau, là aussi les contrôles s'annoncent compliqués. "On va contrôler les gens au maximum mais le problème c'est que le restaurant est grand, il est à l'extérieur, donc c'est compliqué de contrôler tout le monde", selon lui. "Les gens qui nous présentent le pass, on les prend, ceux qui n'en ont pas, on ne les prendra pas. Mais il est possible que des gens passent au travers."

En effet, pour lui, difficile de contrôler ceux qui arriveront par la plage. "Je n'ai pas le personnel, je n'ai pas le temps de le faire, je n'ai pas à contrôler l'identité des gens. Je trouve que c'est très compliqué et si j'avais été eux, je l'aurais repoussé au mois de septembre", poursuit-il. Cette semaine du 9 au 15 août est "la semaine la grosse de la saison" selon lui.

Le restaurateur assure avoir déjà eu des annulations à cause du pass sanitaire. "Beaucoup de gens appellent pour demander. Certains ont annulé leurs réservations car ils n'ont pas de pass."