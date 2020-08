Extension du port du masque, la préfecture du Pas-de-Calais publie son arrêté

Partant du constat d’un relâchement des gestes barrières et d’une plus grande circulation du virus, le préfet du Pas-de-Calais rend obligatoire le port du masque dans les zones, touristiques essentiellement, à forte concentration de population.

L’arrêté, qui entre en vigueur ce samedi 15 août à 8h, restera valable jusqu’au dimanche 6 septembre à 20h, donc au-delà de la rentrée scolaire. Il concerne toutes les personnes de plus de 11 ans, avec une amende fixée à 135 euros en cas d’infraction.

Partout où il y a du monde

L’obligation de port du masque concerne les fronts de mers (y compris hors des villes comme au Cap Gris-nez et à la Pointe aux oies à Wimereux) et les rues piétonnes ou commerçantes très fréquentées. Visés également les marchés, les criées, les braderies et brocantes, ainsi que les fêtes publiques et les festivals culturels.

La préfecture rappelle par ailleurs que le masque est obligatoire dans les lieux publics clos depuis le 17 juillet, que la visière ne remplace pas le masque, de même que le plexiglas installé par certains commerçants.

Voici la liste précise par arrondissements

Arrondissement d’Arras

Arras : Place des Héro, Rue des Balances, Rue de la Taillerie, Rue Ronville, Rue Wasquez Glasson

Arrondissement de Béthune

Béthune : Grand-place

Arrondissement de Boulogne-sur-Mer

Ambleteuse : Boulevard de la Liberté

Audinghen : Belvédère et site du cap Gris-Nez

Boulogne-sur-Mer : Jardins de Nausicaa, Jetée Nord-Est, Place Godefroy de Bouillon, Place Dalton, Place Frédéric Sauvage, Promenade de la Plage, Promenade San Martin, Quai Gambetta, Rue du Doyen, Rue de Lille, Rue Monsigny, Rue Thiers, Rue Victor Hugo et Foire Quai Thurot

Le Portel : Quai du Calvaire, Quai Trouin, Quai de la vierge

Neufchâtel-Hardelot : Avenue de la Concorde, Avenue d’Eole, Avenue François 1er, Boulevard de la Mer, Place de Bournonville, Place de la Concorde

Wimereux : Digue, Quai Giard, Quai d’Hazebrouck, Rue Carnot, Site de la Pointe-aux-Oies

Wissant : Digue

Arrondissement de Calais

Calais : Digue Gaston Berthe, Place d’Armes, Rue de la Mer, Rue Royale

Sangatte : Digue Gaston Berthe, Digue de Sangatte

Arrondissement de Lens

Hénin-Beaumont : Place Carnot, Place Jean Jaurès, Place de la République, Place Wagon

Lens : Boulevard Basly, Parvis de l'hôtel de ville, Rue de Lannoy, Rue du Maréchal Leclerc , Rue de la Paix Rue de Paris

Liévin : Place Gambetta, Rue François Courtin, Rue Jean-Baptiste Defernez, Rue Victor Hugo



Arrondissement de Montreuil-sur-Mer

Berck : Esplanade Maritime, Esplanade Parmentier, Promenade du Professeur Jean Debeyre, Place de l'Entonnoir, Rue Carnot, Rue du Grand Hôtel

Camiers : Esplanade Sainte-Cécile

Cucq-Stella-Plage : Boulevard de la Mer

Etaples : Boulevard de l’Impératrice, Quai Napoléon 1er

Merlimont : Avenue de la Plage, Boulevard de la Manche

Le Touquet-Paris-Plage : Front de mer, Avenue Saint Jean, Rue de Londres, Rue de Metz, Rue de Paris, Rue Saint Jean, Route en Corniche

Arrondissement de Saint-Omer

Saint-Omer : Rue des Clouteries, Rue de Dunkerque, Rue du Huitième de Ligne, Rue Louis Martel, Rue du Minck