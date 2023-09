Extinction des éclairages : à Idron, un site sur téléphone pour rallumer les lampadaires éteints la nuit

C'est un dispositif qui existe ailleurs en France, mais qui reste pour l'instant unique en Béarn : à Idron, les habitants peuvent contrôler les lampadaires de la commune la nuit, depuis leur téléphone. Grâce au site jallume.fr, ils peuvent rallumer les éclairages éteints autour d'eux.

L'extinction nécessaire pour faire des économies

La commune a mis en place depuis juillet l'extinction quotidienne de ses lampadaires entre minuit et six heures du matin. Une mesure afin de faire des économies d'énergie, de réduire la pollution lumineuse, mais surtout pour alléger le budget de la commune fortement affecté par la hausse des coûts. "Notre éclairage public, c'est environ 120 000 euros par an" explique le maire André Nahon. Avec cette mesure d'extinction de l'éclairage "nous allons économiser 60 000 euros", soit la moitié du coût total.

Une mesure salutaire pour les communes. Nombreuses sont celles à passer leurs nuits dans le noir depuis la crise énergétique : Billère, Oloron, Artiguelouve, Bizanos depuis septembre, Lons aussi sautera le pas durant l'automne, là où Idron a commencé depuis juillet. Mais ces mesures se heurtent aux craintes des habitants, qui redoutent une hausse de l'insécurité dans les communes plongées dans le noir.

Capture d'écran du site jallume.fr - Capture d'écran

Peur du noir

"Bien sûr que ça pèse, on ne se sent pas en sécurité" témoigne une habitante de Lons. "A partir du moment où je me retrouve toute seule et qu'il fait nuit noire, je ne me sens plus en sécurité, donc je rentre chez moi, je ferme les volets" ajoute-t-elle. "Quand on rentre chez soi on aime bien avoir un peu de lumière, pour garer la voiture, arriver jusqu'à son pallier" commente une habitante de Bizanos.

Alors pour répondre à ces craintes, la mairie d'Idron a mis à disposition un système sur téléphone. L'appareil est géolocalisé, et l'utilisateur peut contrôler les lampadaires de son quartier, pour les rallumer pendant 10 à 15 minutes durant la nuit. De quoi rassurer les administrés face à l'extinction nocturne explique André Nahon : "les premières réactions, c'était 'oui, mais la nuit on risque d'avoir des cambriolages, on risque de se faire agresser, etc', mais avec ce système de pouvoir rallumer en sortant de son domicile, c'est beaucoup plus sécurisant. Et pour l'heure les retours que nous avons sont positifs".

Idron est la seule commune du Béarn (mais pas de France !) à avoir mis en place ce dispositif, qui lui coûte à l'année environ 8 000 euros d'abonnement.