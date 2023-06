Extinction Rebellion déploie une banderole sur le Pont-Neuf de Toulouse pour dénoncer les gravières en Ariège

Vous l'avez peut-être aperçue hier en vous promenant à Toulouse du côté de la Daurade. Cette grande banderole sur le Pont-Neuf sur laquelle on pouvait assez difficilement lire, le tissu était quasiment transparent et les mots illisibles : "Eaux toulousaines contaminées qui protège nos nappes phréatiques". C'est le collectif Extinction Rebellion Toulouse qui est venu l'installer dans l'après-midi samedi pour parler de l'eau et notamment des gravières en Ariège.

Interpeller les Toulousains...

En plus de la banderole, une dizaine d'autres membres, pour certaines déguisés en "Red Rebels, - des personnes vêtues de grands tissus noirs ou rouges rappelant la mort ou encore la nature, personnages symboliques utilisés par le mouvement régulièrement -, interpellent en contrebas sur le quai de la Daurade les passants. "L'eau est menacée et nous connaissons les coupables. En Ariège et en Haute-Garonne fleurissent actuellement des gravières. Les nappes phréatiques sont précieuses mais carriers creuses", s'exclame l'une des membres du collectif dans un micro.

Face à elle des passants profitent du soleil ou discutent entre amis. "L'important c'est d'agir", soutient Pauline. Elle fait partie du collectif et a participé à l'action ce samedi : " Les industries du BTP creusent la montagne pour aller prendre des graviers , actuellement il y a déjà 200 à 300 hectares exploités en Ariège et en Haute-Garonne et les industries veulent atteindre plus d'un millier."

...en attendant la grande action d'Extinction Rebellion début juillet

Or cela pose un problème selon les activistes écologistes l'activité est très polluante et surtout elle assèche les nappes phréatiques : "ces futures gravières vont être prélevées à proximité de l'une des principales nappes phréatiques qui irriguent la Haute-Garonne. Nous on cherche à alerter les gens sur des sujets dont ils n'entendent pas parler."

La branche ariégeoise du collectif Extinction Rebellion a d'ores et déjà appelé à une mobilisation régionale, voire nationale, le 1er juillet prochain du côté de Foix sur ce même sujet, c'est-à-dire contre les gravières.