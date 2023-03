Extinction Rebellion retire des panneaux publicitaires d'abribus à Amiens

Une deuxième action anti-pub vient d'avoir lieu à Amiens en quelques mois. Après celle du 18 février, où une dizaine de militants a éteint plusieurs enseignes lumineuses et changé les messages publicitaires dans la ville, le groupe local Extinction Rebellion a retiré des panneaux publicitaires d'abribus dans la nuit du 27 au 28 mars.

ⓘ Publicité

Campagne "Balance ta pub" du groupe local d'Extinction Rebellion à Amiens, dans la nuit du 27 au 28 mars. - XR-Amiens

Cette action coïncide avec un anniversaire, fait valoir Lucille* du collectif Extinction Rebellion : "c'est l'anniversaire des 10 ans d'un procès, celui des Déboulonneurs à Paris. Ils ont barbouillé des panneaux publicitaires et gagné le procès. D'autres part, on continue à lutter contre la pollution visuelle et publicitaire dans l'espace public, car on n'a pas choisi d'être envahi ainsi. On continue d'alerter la municipalité sur ces questions."

Les militants d'Extinction Rebellion disent avoir retiré les panneaux "d'une trentaine d’abribus et de sucettes situés le long du mail Albert Ier, des boulevards Maignan Larivière et Carnot ainsi que des rues de Beauvais, des Jacobins et des Otages. Des tracts ont été collés à la place des affiches afin de dénoncer la pollution publicitaire. L’intervention de la police a toutefois stoppé la progression de l’un des groupes d’activistes". Cette action "Balance ta pub" a lieu dans plusieurs autres viles en France, du 23 au 4 avril 2023.

*La militante a choisi de donner un pseudo.