PHOTOS - L'action d'Extinction Rebellion contre l'arrivée d'Amazon à Seynod

Seynod, Annecy, France

Ils sont une centaine à avoir bravé la pluie ce dimanche. Rassemblés devant le chantier, ils ont tous un objectif commun : s'opposer à l'implantation du géant américain Amazon à Seynod, en Haute-Savoie. La société serait en train d'y faire construire une future plateforme logistique.

Un opposant à l'arrivée d'Amazon à Seynod. © Radio France - Luc Chemla

Sont présents des membres d'Extinction Rebellion mais aussi d'Attac, Les amis de la terre, Greenpeace... de syndicats et de certains partis politiques. Après une série de discours, l'action est véritablement lancée.

Un des manifestants ouvre la grille, ce qui permet à tout le monde d'entrer sur le chantier. Chaque organisation se regroupe les unes à côtés des autres, pour former une "chaîne humaine". Des slogans sont scandés et des chants, chantés. L'objectif premier est "de se montrer et créer une prise de conscience auprès de la population sur les dangers de ce projet pour la société".

Tous les manifestants réunis sur le chantier. © Radio France - Luc Chemla

Un "camp" a été improvisé © Radio France - Luc Chemla

Pour le symbole, un arbre est planté en plein milieu du chantier, dans les gravillons.

Pour le symbole, un arbre a été planté au milieu du chantier. © Radio France - Luc Chemla