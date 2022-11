Eysines : le centre-bourg reprend vie grâce à ses nouveaux commerces

Un bar-restaurant, une épicerie, une fleuriste, une librairie, et depuis début novembre une boulangerie : en quelques mois, le centre-bourg d'Eysines, dans l'agglomération de Bordeaux, a changé de visage. "Avant; c'était un peu mort... Carrément mort même", se souvient Hervé, qui vit dans la commune depuis plusieurs années. Il sort tout juste de la boulangerie, qui a ouvert ses portes le 2 novembre à quelques pas de l'arrêt de tram du centre. La première dans ce quartier depuis des années.

ⓘ Publicité

Le quartier "retrouve de la vie"

Visiblement, elle était très attendue : en ce samedi matin, la queue s'étire jusqu'à l'extérieur du magasin. A l'intérieur, les boulangers sont en rupture de stock, et doivent lancer une nouvelle fournée. "On a beaucoup de succès", confirme le boulanger, Paul Le Guennec. "On est très contents de pouvoir répondre à cette attente des habitants, on est encore en rodage mais on est en train de tout mettre en place pour que tout se passe de mieux en mieux".

Ce n'est pas le seul commerce du quartier : depuis le mois de septembre, un restaurant, une épicerie et un fleuriste ont ouvert quelques mètres plus loin. Une librairie indépendante s'était déjà installée en avril. Une dynamique nourrie par l'arrivée du tram en 2020, et encouragée par la mairie d'Eysines, qui a pour objectif de redonner vie à cette partie de la ville, délaissée pour les zones commerciales en périphérie.

Et les habitants semblent y trouver leur compte. "C'est vraiment très agréable d'avoir ces commerces de proximité qui s'installent", se réjouit Emeline, arrivée récemment à Eysines. "On retrouve de la vie, on peut rencontrer ses voisins, faire ses courses à pied... C'est très chouette !"

À lire aussi Gironde : des casiers fermiers pour acheter des produits locaux 24 h sur 24 et 7 jours sur 7

"On va les soutenir"

Un engouement qu'a remarqué la libraire, Mélanie Molinié. "Quand je suis arrivée, j'étais un peu seule dans le quartier, mais avec l'installation du restaurant, puis récemment de la boulangerie, on voit qu'il y a de l'animation, comme une vie de village. C'est ce qui nous plaît à nous, commerçants." En ce début de week-end, les clients se succèdent d'ailleurs à un rythme soutenu dans sa boutique.

L'enjeu désormais est de maintenir et de faire perdurer cette activité commerciale. "Il faut que les gens aillent chez les commerçants, plutôt que dans les supermarchés en périphérie de la ville, sinon ils disparaîtront comme les précédents", craint Marine. Les nouveaux arrivants devront aussi "s'adapter à la population d'ici", rappelle Jérôme. "On va les soutenir, mais il faut qu'ils soient également accessibles à tous".