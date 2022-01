Ezpela : le patron d'Etxe Peio a finalement fait don du nom de la marque au groupe de danse basque d'Espelette

Le directeur de la société Etxe Peio, propriétaire de la marque Ezpela, a décidé de faire don de cette appelation au groupe de danse basque d'Espelette qui utilise le nom depuis plus de 50 ans. L'homme a déposé plainte pour retrouver l'auteur d'un tag contre sa boutique et se dit victime d'insultes.

Le village d'Espelette a vécu ce mercredi 12 janvier un nouveau rebondissement dans l'affaire "Ezpela". En basque, le mot désigne le buis mais c'est aussi une marque autour de laquelle deux entreprises se livrent une bataille juridico-commerciale. D'un côté se trouve une exploitation agricole, le GAEC Ezpela et de l'autre, une entreprise agroalimentaire qui a déposé la marque Ezpela à l'Institut National de la Propriété Industrielle.

Afin d'apaiser les tensions, cette dernière a finalement décider de céder la marque à une association du village qui regroupe la chorale et le groupe de danse basque, et qui depuis plus d'un demi siècle se nomme....Ezpela! Le chef d'entreprise Pierre Guidicelli de Mercury a envoyé un courrier au l'association culturelle. Les dirigeants du groupe de danse basque Ezpela se donnent le temps de la réflexion et avant de se prononcer, ils attendent de recevoir le courrier envoyé par l'entrepreneur.

Pierre Giudicelli de Mercury, le patron de Etxe Peio a décidé de faire don de la marque Ezpela au groupe de danse d'Espelette Copier

Pierre Giudicelli de Mercury, le patron d'Etxe Peio a porté plainte ce lundi 10 janvier dans l'objectif d'identifier la personne qui a réalisé un tag sur une de ses boutiques à Espelette dans la nuit de la Saint Sylvestre. Depuis le nouvel an, l'homme et son entreprise sont la cible d'insultes sur les réseaux sociaux.

Ce mercredi il a reçu le soutien de ses salariés. L'homme qui emploie une centaine de personnes a expliqué vouloir organiser des journées portes ouvertes dans son entreprise dès que la situation sanitaire le permettra afin de se rapprocher encore plus des habitants d'Espelette.

L'entreprise qui continue son développement ouvrira un restaurant dans le bourg d'Espelette en mars prochain. Son nom sera t-il Ezpela?... La question est posée.

Les salariés sont surpris par la violence des critiques contre leur entreprise Copier

Erreportaia euskaraz : (Reportage en basque)